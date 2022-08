Bouzková na českém mistrovství v New Yorku. Nese ji vlna, v autě pouští Mirai

Juniorská šampionka US Open ze září 2014 teprve na pátý pokus vydolovala z rozpáleného newyorského betonu první výhru.

V minulosti ji na posledním grandslamu roku přemohly Rumunka Bogdanová, Australanka Tomljanovicová, Američanka Pegulaová a Japonka Ósakaová.

Dvakrát si sice přivlastnila úvodní sadu, leč v obou případech rivalky partii otočily. A tak si musela Bouzková počkat na srpen 2022, na derby s krajankou Noskovou a výsledek 6:2, 6:7, 6:2.

„Vstup se mi povedl, pak se utkání trochu zvrtlo,“ ohlížela se. „Sama jsem si ho zkomplikovala. Naštěstí jsem se poučila z minulosti, kdy mi zápasy utekly.“

„Dala jsem Lindě čas, aby se dostala do rytmu. Byla jsem pasivní a ona do toho začala víc chodit. Jsem ráda, že jsem závěr zvládla.“

Konečně zlomila kletbu prvního kola. Potvrdila, že se od ledna veze na příznivé vlně. Prokličkovala se kvalifikacemi, kráčela hlavními soutěžemi.

Finále v Guadalajaře. Osmifinále v Madridu. Čtvrtfinále na Wimbledonu. Titul z Prahy. Celková bilance 37-11.

Byť jí za výtečné představení na londýnské trávě nepřipsali ani bod, na žebříčku míří do Top 40.

US Open 2022 Příloha iDNES.cz

A to ještě na Roland Garros musela odstoupit kvůli nákaze covidem. V Cincinnati pak raději skrečovala, jelikož si zablokovala záda a nechtěla riskovat vážnější újmu před US Open.

Taky na něm ukazuje, jak tenistka potřebuje k úspěchu sebedůvěru: „Mám nahráno. Zápasy mi zůstávají v hlavě. I když je každý turnaj trochu jiný, cítím, že mám z čeho čerpat.“

„Důležité jsou zkušenosti. Mohla jsem se o ně opřít i dnes. Rychleji si uvědomím, co se na kurtu děje. Co můžu změnit, co udělat líp.“

V Národním centru Billie Jean Kingové jí sedí rychlejší povrch. Hektičnost areálu i věčně tepajícího Manhattanu ji vyčerpává. Vždycky na sklonku léta ho však pokaždé zvládne bez újmy na duši.

Potřebuje-li, skočí si odpočinout do Central Parku. Někdy až příliš rozvleklé přejezdy si zpestřuje muzikou, kterou si pouští ve sponzorských limuzínách.

„Bohužel řidič vždycky schytá nějaké české hitovky, například od kapely Mirai,“ vypráví rozpustile.

Po letech se španělským trenérem od jara spolupracuje s krajanem Theodorem Devotym, což si nemůže dost vynachválit.

„Máme super vztah, na kurtu i mimo něj. Dává mi spoustu informací. Je osvěžující s ním být.“

Rodnou zemi jí tentokrát v Americe připomínají i jména a národnost soupeřek. Po Noskové se ve čtvrtek střetne s Karolínou Plíškovou.

„Trošku to připomíná mistrovství České republiky v New Yorku,“ žertuje. Ale pak zvážní. Plánuje, jak se na další mač připraví. Nehodlá jen tak vypadnout z laufu, do něhož se letos dostala.