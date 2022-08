ONLINE: Pokračuje US Open. V akci Karolína Plíšková, hraje se i české derby

Karolína Plíšková se naposledy představila na turnaji v Cincinnati, kde v osmifinále nestačila na Belgičanku Mertensovou 6:7, 3:6.

Její soupeřka Linetteová před US Open postoupila v Clevelandu do čtvrtfinále, v němž ji zastavila Ruska Samsonovová poměrem 4:6, 3:6.

Plíšková se s třicetiletou Polkou dosud utkala šestkrát, prohrála jen jednou. Poslední vzájemný duel se však datuje do roku 2017.

I kdyby se českým zástupcům nedařilo, jisté je, že ve druhém kole Barbora Krejčíková nebude sama. Na kurtu číslo osm se totiž hraje derby Bouzková – Nosková.

Bouzková postoupila v Cincinnati do druhého kola, do dalšího zápasu ale nezasáhla. Nosková si naposledy zdárně poradila s kvalifikací US Open.

Obě tenistky se pochopitelně znají, v oficiálních zápasech se však utkaly jen jednou. Na konci červenci při Prague Open vyhrála zkušenější Bouzková 7:6, 6:3.

Fruhvirtová má za sebou zdárnou kvalifikaci a v sedmnácti letech se může těšit na první kolo grandslamu, v němž se utká s Číňankou Wang Sin-jü.

Té se v posledních týdnech nedaří a z uplynulých sedmi zápasů vyhrála jediný. Naposledy v Granby nestačila v úvodním kole na Kanaďanku Sebovou 6:3, 4:6, 0:6.

Obě tenistky se dosud neutkaly.

Martincová v prvním kole v Granby uspěla nad Francouzkou Dodinovou, poté ale nestačila na její krajanku Parryovou 3:6, 6:7.

Ani Kanepiová si však před posledním grandslamem sezony výraznější úspěch nepřipsala. V Cincinnati ji hned v prvním utkání vyřadila Běloruska Azarenková 3:6, 6:4, 3:6.

Obě tenistky se spolu dosud utkaly jednou. V roce 2019 v kvalifikaci v Moskvě uspěla Estonka 6:2, 6:3.

Ve druhém zápase na kurtu číslo deset se Veselý utká s Britem Evansem, turnajovou dvacítkou. Český tenista před turnajem vypadl v prvním kole v Granby a ve Vancouveru se dostal do druhého.

Evans má lepší formu. V Cincinnati sice skončil hned v úvodním duelu, v Montrealu však došel až do semifinále, v němž nestačil na Španěla Carreňa-Bustu 5:7, 7:6, 2:6.

Veselý s Evansem dosud hrál jednou. Před pěti lety ho v Římě porazil 6:3, 6:1.

ONLINE: Jiří Veselý vs. Daniel Evans podrobná reportáž zhruba od 18:30

Ve druhém utkání na kurtu číslo sedmnáct se představí Kvitová, kterou vyzve Ruska Andrejevová, úspěšná kvalifikantka.

Češka má za sebou povedený turnaj v Cincinnati, na kterém ji jeden zápas dělil od titulu. Ve finále nestačila na Francouzku Garciaovou 2:6, 4:6.

Kvitová se s osmnáctiletou Ruskou zatím neutkala.

ONLINE: Erika Andrejevová vs. Petra Kvitová podrobná reportáž zhruba od 19:00

Jako poslední z českých zástupců se během druhého dne US Open představí Siniaková, která v čtvrtém duelu na dvorci číslo 11 bude hrát s domácí Townsendovou.

Siniaková v Clevelandu i Cincinnati prohrála v prvních kolech, zkraje srpna však na turnaji v polském Grodzisku Mazowieckém ve finále přemohla domácí Linetteovou 6:4, 6:1 a oslavila titul.

Townsendová se naposledy představila v Cincinnati, kde v prvním kole nestačila na Australanku Tomljanovicovou 4:6, 6:3, 5:7.

Obě tenistky se dosud neutkaly.