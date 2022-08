ONLINE: Začalo US Open. Hraje Lehečka, následují čtyři další Češi

V New Yorku odstartoval poslední tenisový grandslam sezony - US Open. V úvodním hracím dnu se představí pět českých hráčů. První krok k napodobení loňského čtvrtfinále chce udělat Barbora Krejčíková, o postup do druhého kola usiluje i Karolína Muchová. Své první souboje v hlavní soutěži US Open svedou Jiří Lehečka, Tomáš Macháč i šestnáctiletá Sára Bejlek. Bez problémů už uspěla světová jednička Daniil Medveděv. Lákadlem jsou i utkání Nicka Kyrgiose či legendy Sereny Williamsové. České zápasy sledujeme v podrobných reportážích.