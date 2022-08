Poslední lov v betonové džungli. Hlavním tématem US Open je loučení modly

ONA. Serena. Mladší ze slovutných sester Williamsových, o jejichž vzestupu byl natočen oscarový trhák, v neděli dopoledne trénovala na scéně, na níž v minulosti šestkrát slastně pózovala s trofejí pro královnu US Open.

ONA. Ikona. Nezaměnitelná postava v elastickém úboru s bujnou hřívou. Podobně jako při ostrých zápasech se zarputilým výrazem doprovázela mocné údery hlubokým hekáním. A přilákala zvědavce v areálu, který zatím působil docela klidně.

Až v pondělí v něm – v betonové džungli na Flushing Meadows – začíná poslední grandslam sezony, v němž se s fantastickou kariérou rozžehná obávaná tenisová šelma.

V prvním kole se střetne s Černohorkou Dankou Koviničovou.

„Její loučení je rozhodně hlavní událostí turnaje. Zaslouženě. Bude to velké,“ tvrdí jedna z jejích sokyň Barbora Strýcová ve svém sloupku pro iDNES Premium.

Pravda! Stačilo si po přistání v New Yorku pustit televizní zprávy nebo sledovat sobotní tiskovky s hlavními hvězdami a je jasné, že se Strýcová ani trošičku neplete.

Williamsovou při nedělní přípravě na hlavním dvorci sledovalo nejméně deset kamer. Kolem čtyřicetileté modly kmitalo aspoň pět lidí včetně čerstvě najaté koučky Australanky Rennae Stubbsové, jež dřív vedla Karolínu Plíškovou.

Desítkám fanoušků, kteří se nahrnuli do prvních řad a vytasili mobily, vůbec nevadilo, že Serena velmi často pálila do autu či do sítě. Užívali si kouzla okamžiku. Stali se svědky střípečku sportovních dějin, do nichž americká bojovnice výrazně zasáhla.

Serena Williamsová otevírá páteční obchodování na newyorské burze.

„Když jsem vyrůstala, necítila jsem se na kurtech nepatřičně, neboť světová jednička vypadala jako já,“ libuje si její krajanka Coco Gauffová. „Takovou výsadu děti tmavé pleti dřív neměly. Serena mě taky leccos naučila. Černá žena se mnohdy smíří s horšími podmínkami. Zato Serena se s nimi nespokojila nikdy. Ve své kariéře ani v civilním životě.“

Svou sebedůvěrou, zavilostí i výbuchy vášní inspirovala, ale i dráždila. Ne každý si ji oblíbil. Působí nadřazeně, zpravidla se bere nesmírně vážně. Leč není divu. Z obyčejné dívky vyrůstající v kriminalitou prodchnutém kalifornském Comptonu se stala superstar.

„Její počiny změnily sport, svět. Ona je fenomén,“ pravil Řek Stefanos Tsitsipas, jeden z favoritů mužské dvouhry.

V ní chybí Srb Novak Djokovič, poněvadž není očkovaný proti koronaviru, takže podle daných pravidel nesmí vstoupit na území USA.

Naopak se v pavouku nachází Španěl Rafael Nadal, jenž před ním se 22 grandslamovými tituly vede historickou tabulku. Jeho forma je ovšem tajemstvím, jelikož po zranění břišního svalu a odstoupení z Wimbledonu zvládl jediné utkání – porážku s Bornou Čoričem v Cincinnati.

I proto jsou obě hlavní soutěže ve čtvrti Queens neobvykle otevřené.

Rafael Nadal v duelu s Bornou Čoličem

V tradičním dusnu a hlučném blázinci způsobeném davy odvázaných fanoušků či nedaleko startujícími letadly jsou v sázce vzácné poháry, štědré porce bodů a taky rekordní odměny. Jejich součet poprvé v historii přesahuje 60 milionů dolarů (téměř 1,5 miliardy korun).

Není pochyb, že dvoutýdenní klání uhrane diváky na všech obydlených kontinentech haldou nevšedních příběhů. V betonové džungli povstanou noví hrdinové, objeví se i pár padouchů a nešťastníků. V nejbližší době se však zejména domácí publikum soustředí na poslední lov predátorky jménem Serena.