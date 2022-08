Na startu US Open: Češky mezi favoritky nepatří, ukážou se náctileté naděje?

Petra Kvitová (21. nasazená)

Po dlouhé době se vrátila do pozice české jedničky, posunula se díky finálové účasti na posledním turnaji v Cincinnati.

V prvním kole narazí na osmnáctiletou Rusku Andrejevovou (131 na žebříčku), ve třetím se může střetnout s turnajovou devítkou Muguruzaovou ze Španělska, v osmifinále s domácí osmičkou Pegulaovou.

Los tedy na první pohled vypadá příznivě, pro českou levačku ale bude nejdůležitější zdravotní stav. US Open je jejím nejméně oblíbeným grandslamem, došla v něm dvakrát do čtvrtfinále. Loni hrála třetí kolo.

Karolína Plíšková (22)

Po Wimbledonu, kde neúspěšně usilovala o obhajobu finále, vyměnila kouče. Němce Bajina nahradila krajanem Friedlem, s nímž loni tehdy ještě provizorně spolupracovala právě během US Open.

Postoupila až do čtvrtfinále, čímž korunovala povedené léto, nicméně letos se stále nemůže dostat do tempa po prosincové zlomenině ruky. Sezonní zápasovou bilanci má 15:14, záblesk naděje vykřesala postupem do semifinále v Torontu.

V New Yorku změří síly s Polkou Linetteovou (73), v případě úspěchu ji čeká vítězka českého derby mezi Bouzkovou a Noskovou. Pokud se dostane až do osmifinále, kam nejspíše povede cesta přes Švýcarku Bencicovou (13), může se utkat s Badosaovou ze Španělska (4).

Barbora Krejčíková (23.)

Taktéž ona se na loňském US Open probila až do čtvrtfinále, jenže na jaře pauzírovala kvůli zranění lokte a od té doby se zatím marně snaží navázat na zázračné výsledky z minulé sezony.

Nyní v létě odehrála na tvrdém povrchu čtyři akce, zapsala jen dvě výhry. O vylepšení se pokusí proti Mexičance Contrerasové (201), ve třetím kole může vyzvat loňskou finalistku Fernandezovou z Kanady (14).

Marie Bouzková

Právě ona se postarala o nejlepší český výsledek ve Wimbledonu, senzačně prošla až do čtvrtfinále. Na úspěch navázala triumfem na domácím Prague Open, které už se hrálo na tvrdém povrchu.

Na obřích podnicích v Torontu a Cincinnati prošla kvalifikací, do posledního duelu ale nenastoupila.

Los má na US Open, kde ze čtyř pokusů ani jednou nepřekročila první kolo, náročný. Na úvod se střetne s rozjetou krajankou Noskovou, kterou přemohla v pražském semifinále, poté nejspíš vyčkává další Češka Plíšková.

Tereza Martincová

Na US Open rovněž ještě nezvládla úvodní duel, prolomit bariéru bude chtít proti 37leté Estonce Kanepiové (33), která se jen o místo nevešla mezi nasazené.

Pokud uspěje, může zkusit zaskočit turnajovou šestku Sabalenkovou z Běloruska. Před závěrečným grandslamem sezony odehrála v zámoří čtyři akce, v hlavní soutěži zvítězila třikrát.

Kateřina Siniaková

Chabou sezonu se pokusila nastartoval na okruhu ITF, na začátku měsíce ovládla solidní podnik v Polsku. Jenže po přesunu do zámoří oba duely prohrála, v Clevelandu navíc skrečovala čtyřhru kvůli potížím se zády.

Do US Open vstoupí proti domácí Townsendové (198), pak může vyzvat obhájkyni titulu Britku Raducanuovou (11). V deblu budou s Krejčíkovou patřit k favoritkám, v New Yorku ještě netriumfovaly.

Linda Nosková

Sedmnáctiletá naděje, grandslamovou hlavní soutěž okusí podruhé v kariéře, kvalifikací prolétla suverénně bez ztráty setu. Změří síly s krajankou Bouzkovou, bude chtít odvetu za měsíc staré semifinále Prague Open, v němž prohrála 0:2.

Linda Fruhvirtová

Rovněž sedmnáctiletá, v kvalifikaci si vysloužila premiérovou účast v hlavní soutěži jednoho ze čtyř největších turnajů. Zahraje si s Číňankou Wang Sin-jü (79), pak může případně vyhlížet Španělku Muguruzaovou (9).

Sára Bejlek

Šestnáctiletý talent, který grandslamovou hlavní soutěž okusí poprvé. V kvalifikaci přemohla Francouzku Mladenovicovou i Britku Watsonovou, v prvním kole zkusí navázat proti Rusce Samsonovové, která ale v sobotu ovládla přípravný podnik v Clevelandu.

Karolína Muchová

V pořadí se zřítila až na 235. místo, doplácí na četná zranění i nemožnost obhajovat čtvrtfinále Wimbledonu. Ke startu na US Open využila chráněný žebříček, postaví se proti Australance Tomljanovicové (48). Poslední zápas nedohrála, tak bude opět klíčové zdraví.

Jiří Lehečka

Ve dvaceti letech vystoupal na šedesáté místo žebříčku, stále čeká na první grandslamovou výhru. Na US Open ještě hlavní soutěž nehrál, před turnajem stihl na tvrdém povrchu jediný zápas. Soupeřem v prvním kole mu bude Chilan Garín (83), dál nejspíš Australan de Minaur (18).

Jiří Veselý

Na US Open čtyřikrát za sebou vypadl v prvním kole, ukončit sérii bude chtít proti Britu Evansovi (20). V zámoří před grandslamem odehrál tři turnaje s bilancí 2:2, jeden duel skrečoval.

Tomáš Macháč

Úspěšně se probil kvalifikací, hlavní soutěž v New Yorku pozná poprvé. Vyfasoval těžký los v podobě loňského čtvrtfinalisty van de Zandschulpa z Nizozemska (21). Mezi koncem dubna a začátkem srpna nehrál kvůli zranění, před cestou do Spojených států ovládl challenger v Polsku.