Před Barborou jednou smeknu. Wilander o hvězdách na US Open a českých šancích

Do tenisu zůstává zcela pohroužený, mluví o něm s nelíčenou radostí. Tím spíš, když se blíží čtvrtý letošní grandslam, který v New Yorku začne v pondělí.

Na US Open se v poslední době objevilo několik překvapivých vítězů. V čem se nejvíc liší od ostatních grandslamů?

Jde o nastavení mysli. Když jsem se přestěhoval do Ameriky, na turnaj jsem se těšíval a užíval si ho. Po něm jsem jel domů na Manhattan nebo do Connecticutu, kam jízda trvala 45 minut. Ale když jsem ještě žil v Evropě, den po porážce jsem sedl na první letadlo a pádil pryč.