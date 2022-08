Kometa Bejlek: Odletěl mi kouč, má tátu v kómatu. Oslava? Nebude se opakovat

Chvílemi plakala. Chvílemi se smála. Navzdory nabídkám k ukončení rozhovoru dál odpovídala na otázky českých novinářů na Flushing Meadows.

Počínala si nesmírně statečně, podobně jako při bitvách na betonových kurtech v Národním centru Billie Jean Kingové.

V kvalifikaci zdolala Francouzku Mladenovicovou, Australanku Honovou a Britku Watsonovou, následně ji však los ani trochu nešetřil.

Předhodil ji Rusce Samsonovové, která na svých posledních dvou podnicích ve Washingtonu a Clevelandu posbírala tituly. Nadějná Češka podlehla 3:6, 1:6.

Jaká byla vaše premiéra v hlavní soutěži na grandslamu?

Pro mě i celý tým znamená velký úspěch. Šla jsem si zápas užít. Samozřejmě jsem na začátek dostala hodně tvrdý oříšek. Frajerka vyhrála dva turnaje po sobě a bylo vidět, že je ve velké formě. Neskutečně podávala. Já jsem na kurtu nechala všechno, ale ona bohužel byla lepší.

Začátek jste ale zvládla znamenitě, že?

Držela jsem krok do stavu 3:3, tahaly jsme se. Měla jsem dokonce brejkbol na 4:2, ale nevyužila jsem ho, protože ona slušně zaservírovala. Celkově si vítězství zasloužila. Opravdu hodně si věřila, jede na velké vlně.

Jakou si odsud odnášíte zkušenost?

Obrovskou. Odvezu si spoustu krásných vzpomínek. Jsem na US Open hrozně ráda. Už se těším na další turnaje. Pro mě, pro rodinu i celý tým je to neskutečný úspěch. Strašně si ho vážím. Doufám, že tohle není můj poslední grandslam.

Po postupu z kvalifikace jste říkala, že se odměníte pizzou donesenou na pokoj. Jak to dopadlo?

Ani se neptejte! Ve třech jsme si objednali dvě pizzy. Každá byla větší než tenhle stůl. Takže jsme jeden a půl pizzy vyhodili. (směje se)

Při vašem utkání se Samsonovovou byl v hledišti Petr Pála. Znervózní vás, když se na vás přijde podívat třeba reprezentační trenér?

Ono je to trošku složitější... (přemáhá pláč) Mně totiž dneska ráno musel odletět kouč. Neměla jsem vůbec jednoduchý den. Petra Pálu jsem vzala jako svého trenéra, který mi radil a povzbuzoval mě.

Omlouváme se, ale můžete prozradit, proč váš trenér opustil New York?

Jeho táta je od soboty v kómatu, což se dozvěděl až dneska (v pondělí) ráno. Tak sedl na první letadlo.

To nás moc mrzí... Zaznamenala jste aféru, která vznikla na Twitteru kvůli - pro někoho příliš důvěrné - oslavě vítězství nad Watsonovou s vaším otcem a koučem?

Video jsem samozřejmě viděla. Byla to spontánní reakce celého týmu. Radovali jsme se. Určitě se to někomu může zdát nepohodlné, nekomfortní. Věc jsme probrali a už se to nestane.

Dolehla na vás při utkání nevítaná pozornost?

Vůbec ne. Táta je můj táta a vždycky bude. A kouče znám od svých osmi let. Tejpuje mě, masíruje. Kdyby se něco podobného stalo v Česku, nikdo by to neřešil. Protože jsme v Americe, vyjadřuje se k tomu každý. Ale jak říkám, promluvili jsme si a už se to nebude opakovat.

Jaký máte program do dalších týdnů a měsíců?

Byla bych ráda, kdybych ho znala... Můžu se před svými sedmnáctými narozeninami (31. ledna) přihlásit ještě na čtyři ženské turnaje. V nejbližších několika dnech by mělo být jasno, které vybereme.