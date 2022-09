Plíšková ovládla utkání na nejvyšší úrovni. Věří si i na bláznivou střelkyni

New York (Od našeho zpravodaje) - Neroztřásla se, ačkoliv neproměnila tři mečboly. Nevnímala vztekající se soupeřku ani bouřící diváky. Tenistka Karolína Plíšková, naprosto pohroužená do sebe, následně zavřela skvělou partii s Běloruskou Azarenkovou dvěma přímými body z podání. Po výsledku 7:5, 6:7, 6:2 na US Open postoupila do čtvrtfinále, což se jí na grandslamech povedlo podesáté v kariéře.