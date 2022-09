ONLINE: Krejčíková a Siniaková hrají na US Open o postup do semifinále deblu

První tři zápasy na turnaji české tenistky zvládly, na pouti do čtvrtfinále dosud ztratily jen jeden set. Dnes mohou Krejčíková se Siniakovou udělat další krok směrem k trofeji z US Open, která jim v přehledu společných úspěchů zatím chybí.

České duo bude jakožto třetí nasazená dvojice mírným favoritem zápasu, v Kanaďance Gabriele Dabrowskiové a Mexičance Giulianě Olmosové však budou mít, minimálně dle papírových předpokladů, zatím nejsilnější soupeřky. Ostatně jde o pátý nasazený pár turnaje.

Čtvrtfinálový duel se uskuteční na kurtu Grandstand a bude jedním z prvních celého úterního programu. Páry se v tomto složení utkají mezi sebou poprvé.

O semifinále se ucházejí Ruud či Kyrgios

Také ve dvouhrách budou tenisté dnes usilovat o postup mezi nejlepší čtyři, prvním zápasem úterního programu bude souboj Mattea Berrettiniho s Casperem Ruudem.

Zatímco Ital už v New Yorku přes čtvrtfinále prošel, stalo se tak před třemi lety, norský tenista se do této fáze US Open probil poprvé v kariéře. Mírně lepší bilanci ze vzájemných duelů má Ruud, který vyhrál tři z pěti zápasů.

Ve druhém čtvrtfinále mužů se utkají Nick Kyrgios s Karenem Chačanovem a tento zápas bude program dne uzavírat.

Australan o sobě dal po delší době vědět na letošním Wimbledonu, kde došel až do finále. A daří se mu také nyní v New Yorku, naposled vyřadil světovou jedničku Daniila Medveděva. Oba tenisté jsou ve čtvrtfinále US Open poprvé v kariéře, jejich vzájemná bilance je 1:1.

Program ženské dvouhry zahájí Ons Džábirová s Ajlou Tomljanovicovou. Tunisanka je v utkání favoritkou – v žebříčku je o jedenačtyřicet míst výše, Australanku navíc porazila v obou dosavadních vzájemných zápasech. Obě si čtvrtfinále na grandslamu v New Yorku zahrají poprvé.

Druhou dvojici tvoří mladá Američanka Cori Gauffová a Caroline Garciaová z Francie. Obě hráčky se do čtvrtfinále US Open dostaly poprvé v kariéře. Lepší vzájemnou bilanci (2:0) má domácí tenistka, pro Francouzku však hovoří skvělá forma, vyhrála totiž posledních dvanáct zápasů po sobě.