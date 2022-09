Krejčíková a Siniaková jsou ve čtvrtfinále US Open, Kyrgios vyzve Medveděva

Na úvod nedělního programu porazily Krejčíková se Siniakovou japonsko-tchajwanské duo 6:2, 6:0. České tenistky tak pokračují ve famózní jízdě turnajem, na cestě do čtvrtfinále ztratily jediný set a blíží se k vysněnému titulu z US Open, který jim ve sbírce ještě chybí.

US Open Příloha iDNES.cz

Do zápasu vstoupil lépe český pár. Hned ve třetím gamu využila Krejčíková nabídnutý brejkbol, když přesným forhendem donutila Aojamovou k zakončení do sítě.

České hráčky dovolily soupeřkám pouze dva vyhrané gamy, ke konci sady totiž přidaly další brejk na 5:2. V následném servisu sice musely odvracet brejkbol, samy si ale přesnou hrou vytvořily setbol. Zisk první sady zpečetila Siniaková esem na téčko.

Druhý set byl čistě v roli českého páru, soupeřkám přenechal pouze čtyři body na podání a Aoyamové s Čchan Chao-čching za necelou půlhodinu nadělil kanára.

Kyrgios proti světové jedničce

Wimbledonský finalista Kyrgios předvádí skvělé výkony i US Open, v prvních třech kolech ztratil jediný set s Francouzem Benjaminem Bonzim. Nyní mu v cestě stojí velké jméno, Rus Medveděv, který chce potvrdit roli světové jedničky.

Lídr žebříčku ATP v rámci probíhající sezony na amerických betonech vyhrál deset z dvanácti utkání, jednu z porážek mu uštědřil právě Kyrgios. Australan vede i v bilanci vzájemných zápasů, Medveděva dokázal porazit třikrát a pouze jednou na něj nestačil.

Australský tenista Nick Kyrgios.

„Oba jsme odehráli skvělé zápasy. Je to 3:1 pro něj, ale tento stav se pokusím zlepšit. Bude to skvělý zápas, na který se lidé budou dívat,“ ví ruský tenista.

Prohrou v osmifinále by ztratil pozici světové jedničky, pro Kyrgiose by postup do čtvrtfinále znamenal návrat mezi nejlepší dvacítku.

„Mám jasně danou taktiku, které se hodlám držet. A když to nevyjde? Prohrát s Daniilem není žádná ostuda. Ale takovou formu jsem ještě nikdy neměl. Určitě mám šanci,“ prohlásil odhodlaný Australan.

Džabirová se pokusí zlomit sérii

Tunisance Džábirové se v New Yorku zatím daří, v úvodních kolech se stala postrachem domácích hráček, když na cestě do svého premiérového osmifinále US Open vyřadila tři Američanky.

Ons Džábirová po vyhraném fiftýnu ve druhém kole US Open.

Se svou dnešní soupeřkou Kuděrmětovovou tak dobrou bilanci nemá, ve třech vzájemných zápasech nedokázala uhrát ani set. Naposledy s ruskou tenistkou prohrála letos v srpnu.

Kuděrmětovová si americké betony užívá, ve třetím kole za pouhých 46 minut zničila 6:2, 6:0 šampionku místní juniorky z roku 2015 Dalmu Gálfiovou. Proti Maďarce získala posledních 11 gamů a předvedla také šňůru 16 vyhraných fiftýnů.