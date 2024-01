Nové šampionky. Tři šestnáctileté naděje útočí, Češce radí olympijský vítěz

Všechny tři se ve středu postupně vystřídaly v honosné aréně Roda Lavera, která se tak proměnila v jakési okénko do budoucnosti a naznačila, kdo by už brzy mohl vládnout ženskému tenisu. Češce Brendě Fruhvirtové i Ruskám Miře Andrejevové a Alině Kornějevové je teprve 16 let, přesto na Australian Open vyvolávají pořádný rozruch. Ve středu se všechny tři představily ve druhém kole.