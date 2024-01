Soupeřka vrátila skoro všechno, litovala Siniaková. S Macháčem si mix nezahrají

„Začala jsem dobře, ale pak mi skóre mými chybami uteklo a s tím nemůžu být spokojená,“ smutnila Siniaková po výsledku 3:6, 6:2 a 4:6. „Nakonec bylo utkání dost vyrovnané, ale určitě mě mrzí, jak dopadlo.“

Najdete v tak dlouhé bitvě rozhodující moment?

Asi můj nevyužitý brejkbol na 5:5 ve třetím setu. Kdyby se mi povedl, hrály bychom znovu vyrovnaně. Šanci jsem měla, zahrála jsem dost solidně a držela se toho, co fungovalo předtím, ale zrovna tenhle moment mi bohužel nevyšel. A hned potom přišla moje chyba z jejího čopu, což se stát nemělo, ale asi bych těžko něco změnila.

Ještě předtím jste ve třetí sadě vedla 2:0.

Byla škoda, že jsem dala dvojchybu. Tohle mě asi mrzí nejvíc, protože jsem ji tím možná vrátila do hry. Ale i kdybych vedla 3:0, určitě by to byl pořád těžký zápas. Na kurtu jsem nechala všechno, vyčíst si nic nemůžu. Určitě jsem zklamaná, věřila jsem, že na výhru mám.

S Golubicovou jste prohrála i třetí vzájemný duel, čím vám soupeřka, která hraje jednoručný bekhend, nesedí?

Počítala jsem, že vrátí skoro všechno. S ní musí být celý zápas takzvaně vypinkaný, i proto jsme měly spoustu dlouhých výměn. Ona vám nedá rychlost, její čopy jsou pomalé a zrovna v dnešních podmínkách bylo těžké výměny dohrávat. Nejsem zrovna servismanka nebo hráčka, která by to do dvou míčků zabíjela. Možná jsem mohla častěji nabíhat na síť.

Podmínky vám tedy nevyhovovaly?

Kurt byl dneska sice rychlý, ale za tepla by se mi s ní hrálo líp. Mohla bych ji víc tlačit a možná by toho i míň stíhala. Takhle jsem se musela přizpůsobit její hře a víc čekat. Letos jsou tady podmínky opravdu náročné, vzduch je studený a míče reagují úplně jinak.

Jak celkově hodnotíte vaši singlovou šňůru v Austrálii?

I přes dnešní porážku se mi povedla. Měla jsem super zápasy, herně jsem se zlepšila, i proto mě dnešek hodně mrzí. Zkusím to přejít a makat dál, abych takovouhle šňůru i příště vydržela co nejdéle. Když se ohlédnu zpětně za všemi zápasy, které jsem v Austrálii odehrála, tak se musím pochválit. Teď se mi to říká těžko, ale musím být nohama na zemi. Každopádně jsem porazila dobré hráčky, se kterými jsem se dřív trápila, a teď s nimi rychlostně stíhám a udržím výměnu.

Australian Open Příloha iDNES.cz

Jak jste prožívala úterní výhru vašeho partnera Tomáše Macháče nad Američanem Tiafoem ve druhém kole mužské dvouhry?

Udělal mi velkou radost, hrál skvěle, Kluci jsou rychlí, je radost se koukat, co mají za výměny. Jsem ráda, že se mu podařilo vyhrát. Na videu na sociálních sítích bylo vidět, jak se spolu po deblu bavíme o volejích, ale nic jsme se navzájem neučili. Je naopak super si o tom popovídat, protože mužský a ženský tenis jsou odlišné a občas je fajn znát názor toho druhého, protože každý hráč to vnímá úplně jinak.

Zahrajete si v Melbourne spolu mix?

Ne, žebříčkově jsme se do něj nedostali a volnou kartu nám nedali.



Pokračujete tedy jen v deblu s vaší novou spoluhráčkou Storm Hunterovou. Zvládly jste první kolo, jak se vám s ní hrálo?

Byl to náročný zápas, taky ve složitých podmínkách. Hodně jsme se trápily s větrem a se stíny a soupeřky hrály chytře. Ale na to, jak průběh vypadal a jak jsme se necítily ve své obvyklé formě, tak je super, že jsme zápas otočily. Takové výhry jsou cennější, než když to člověku jde. Určitě se musíme ještě sehrát, ale super jsme to vybojovaly a jsem ráda, že můžeme hrát další zápas.