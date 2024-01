Úleva i radost. Nechci čekat na chyby, líčí Nosková a vyhlíží světovou jedničku

„Dlouhý a těžký zápas, ale ve druhém setu jsem si ho sama zkomplikovala. Naštěstí jsem se ve třetím zase vrátila zpátky a hrály jsme i trochu výměny. Ve druhém moc nebyly, ona mě často donutila zkazit. Ve třetím jsem se proto snažila hrát agresivněji a vyšlo to,“ hodnotila devatenáctiletá Nosková na tiskové konferenci v Melbourne.

Čím jste soupeřku v první sadě přehrála?

Podle vývoje se možná zdálo, že mám zápas pod kontrolou, ale set jsem vyhrála jen díky jednomu brejku. Ale určitě jsem v něm byla lepší, hrála jsem agresivněji a míče mi padaly, kam jsem chtěla.

Co se tedy stalo ve druhém dějství?

Trochu jsem zaspala a utekl mi začátek, k tomu se přidal vítr a pak i špatné počasí. A podle toho to taky vypadalo. Možná jsem to po prvním setu i trochu podcenila, kdybych si déle udržela servis, mohl být průběh podobně vyrovnaný. Ale nechala jsem si ji na začátku moc utéct.

A Kesslerová, až 206. tenistka světa, se zlepšila.

Pomáhala si servisem, získat proti němu body bylo těžké. Dala buď eso, nebo podání do rohu, s tím se toho moc dělat nedalo. Z druhého servisu jsem chtěla spíš útočit, ale hrála nepříjemný pomalý kick, takže ani z něj nebylo úplně lehké zahrát rychlý return.

Jak jste se znovu nabudila pro rozhodující třetí sadu?

Cítila jsem zklamání, že zápas vůbec do třetího setu došel, ale musela jsem se hned soustředit. Nechtěla jsem prohrát, to už by na mě bylo opravdu moc. Aspoň na konci jsem to uhrála, jak jsem chtěla.

Jak jste prožívala přerušení zápasu kvůli dešti, které přišlo zrovna ve chvíli, kdy jste za stavu 4:3 útočila na prolomení servisu protivnice?

Docela mě zaskočilo, zrovna jsem měla sérii brejkbolů. Mockrát jsem v situaci, že by mi déšť přerušil zápas, ještě nebyla, takže jsem byla sama zvědavá, jaké bude pokračování po přestávce. Ale měly jsme krátkou rozehrávku, takže jsem se do toho zase rychle dostala.

Co jste během pauzy dělala?

Potkala jsem se s trenérem, říkal mi, ať hraju v klidu dál. Byla jsem sama trochu zklamaná, že už nemám vyhráno a že jsem nehrála úplně tak, jak jsem plánovala. Trenér mě tedy spíš uklidňoval, že někdy se daří a jindy zase ne. Říkal mi, ať si držím servis a naopak útočím na její.

Australian Open Příloha iDNES.cz

A po návratu na kurt pokračoval napínavý vývoj.

Hned jsem měla brejkbol na 5:3, ale neproměnila jsem ho. Musela jsem se zkoncentrovat na své podání, za stavu 0:15 jsem naštěstí třikrát zaservírovala dobře a ten důležitý game si pohlídala. V závěru se mi pak povedly tři vítězné míčky v řadě. V posledním gamu už jsem to chtěla trošku nechat i na ní, protože není úplně nejzkušenější hráčka. Chtěla jsem mít delší výměny a ještě více útočit, ale kontrolovaně. A to se mi povedlo.

V devatenácti letech sázíte na velmi útočný tenis, věříte mu?

Každý má svůj styl, ale myslím, že nejlepší hráčky v elitní dvacítce jsou hlavně agresivnější, první pětka asi nejvíc. Proti nim si to člověk musí uhrát sám. Kdo jenom čeká a sám nic nezkouší, moc neuspěje. I proto se snažím hrát útočně a nečekat na chyby soupeřek, i když mi to zatím někdy nevychází.

Poprvé si na grandslamu zahrajete třetí kolo. Jste spokojená?

Zatím si to moc neuvědomuju, teprve až v turnaji dohraju, budu ho moct zhodnotit. Pocitově jsem teď půl na půl mezi úlevou z nezkažené postupové šance a premiérovým třetím kolem grandslamu, ale vítězství je přece jen vítězství, takže radost lehce převažuje.



Ve třetím kole vás čeká světová jednička Iga Šwiateková, která proti Danielle Collinsové otáčela třetí set z 1:4.

Konec zápasu jsem viděla u oběda. Samozřejmě budu muset hrát lépe než teď, ale těším se. Hrát se světovou jedničkou ve třetím kole grandslamu a pravděpodobně na centrkurtu bude pro mě velký zápas. Potkala jsem se ní už loni ve Varšavě (prohrála 1:6 a 4:6), každý turnaj je ale úplně jiný. Tehdy se hrálo na pomalém povrchu, tady jsou kurty mnohem rychlejší. Uvidíme, jak se připravím.