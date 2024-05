L’Etape mi vrátilo vzpomínky. Mám novou motivaci, říká Huříková

Jakožto šumavskou patriotku ji pořadatelé závodu L’Etape Czech Republic oslovili, jestli by se nechtěla stát ambasadorkou jejich novinky – horské etapy se startem a cílem v Prachaticích. Souhlasila a právě srpnové klání se pro ni stalo novým cílem.

„Nadchlo mě. Rozhodla jsem se, že bude skvělou motivací do letošního roku,“ povídá sedmatřicetiletá Vlk Huříková.

Zažehlo ve vás novou cyklistickou jiskru?

Tak nějak. Natáčeli jsme promo video. Strávili jsme tím celý den – na kole jsme byli od rána do večera. Vrátily se mi vzpomínky, jak jsem jezdila na soustředění, na všechny tréninky na Mallorce. Zkrátka na dobu, kdy jsem také veškerý čas věnovala jen cyklistice.

A zalíbilo se vám to.

Myslela jsem si, že tato doba je za mnou a budu se už věnovat jen mateřství, ale L’Etape mě vrátilo zpátky. Jsem zvyklá mít nějaký vrchol a motivaci v podobě závodů. Dlouho jsem tomu sice odolávala, ale teď jsem změnila názor. Musím říct, že závod pro mě bude teda docela velká motivace, protože trasa nebude rozhodně jednoduchá. Takže musím tréninky trochu posunout.

Jak často se dostanete na kolo?

Nějaké vyložené pravidelnosti se už dosáhnout nedá, musím žít v realitě. Ale vyrazím tak minimálně třikrát a z toho aspoň jednou týdně na delší švih – třeba na osmdesát až sto kilometrů. Snažím se hýbat i jinak, například běhám. Musím to trochu lepit, v zimě jsem dost času strávila na trenažeru. V létě plánuju, že se dopoledne pojedu projet s malou ve vozíku za kolem.

Momentka z horské trasy L'Etape Czech Republic 2024.

Jaký je trénink s vozíkem? Připadáte si po něm, že létáte?

Tohle jsem si říkala, když jsem si ním jezdila během dovolené v Livignu a vyjížděla jsem s ním všechna tamní horská pasa. Říkala jsem si, že mi musí dát křídla, a tak jsem se přihlásila na Kolo pro život na Šumavský maraton. Pak jsem litovala. (smích)

Jak to?

Poučila jsem se, že jízda s vozíkem je fajn a padesát kilo navíc vám pomůže zlepšit sílu. Ale závodní intenzita a pocit jet sám jsou úplně něco jiného. Takže je dobré vozík kombinovat i s normální jízdou.

Alberto Contador, Tereza Vlk Huříková a Zdeněk Štybar během tiskové konference k závodu L ́Etape Czech Republic

Na kole jste strávila roky. Cítíte, že funguje svalová paměť a návrat je díky ní lehčí?

Řešili jsme to s Jančím Svoradou. Shodli jsme se, že svalová paměť je neuvěřitelná. Stačí chvíli jezdit a čtyři hodiny v sedle nejsou problém. Když jsem se letos chystala na sto kilometrů, trochu jsem se bála. A teď už jsem je objela několikrát a nemám pocit, že by šlo o něco tak hrozného. Hodiny na kole jsou znát.

Závodila jste primárně na horských kolech. Kolik času jste strávila na silničce?

Hodně. Pro bikera je tak sedmdesát procent přípravy silnice a zbytek technika v terénu. Na silnici jsem i závodila v juniorských letech, takže mi není cizí.

Ambasadorem pražské L’Etape je Alberto Contador. Část trasy jste si s ním nedávno projela. Jaké to bylo?

Byl připravený, že nejede na výkon, ale spíš chce zprostředkovat zážitek dalším účastníkům. Což dodržel, každý se s ním fotil, pobavil. I já jsem si s ním popovídala. Je příjemný, není žádná namyšlená hvězda, což se mi líbí. Je vidět, že všichni jsme cyklisti a děláme, co milujeme. Je jedno, jestli jde o vítěze Tour de France, Českého poháru nebo amatérského závodníka.

S Contadorem jste jela po části pražské etapy. Jaká je ta vaše – šumavská?

Nedávno jsem si ji projížděla. Je dechberoucí. Jaké výhledy na Šumavu se naskytnou? Úžasné. Určitě všem doporučuju, ať se nesoustředí jen na výkon, ale občas i zvednou hlavu od řídítek. Je náročná, ale, co jsem si projela pražskou trasu, tak i ta má pěkná stoupání, takže takovým extrémem zas nebude.

Až L’Etape dokončíte, budete chtít závodit i dál?

Uvidíme. Teď jsem na mateřské dovolené, tak to jde. Ale pak se vracím do práce, takže najít čas bude ještě složitější. Také bych nechtěla, abych přišla o chvíle s dětmi, ty si už nyní užívám přece jen nejvíc. Ještě rok mám tedy na mateřské dovolené a pak mě čeká návrat do práce do Rouvy. Jsem ráda, že moje zaměstnání je s cyklistikou spojené. Dělám také kempy pro ženy a učím je techniku jízdy na horském kole.