Před Prahou se chci rozehrát, říká Šafářová. Grandslamy? Nebyly tématem

„Chtěla bych předtím stihnout ještě nějaké turnaje, uvidím, jak se mi to podaří,“ povídá Šafářová odhodlaně. „Zatím se chystám na utkání legend na Roland Garros a následnou exhibici v Prostějově,“ připomíná akci, na které se po boku manžela Tomáše Plekance postaví dvojici Kristýna Plíšková, Jan Koller.

Soutěžní utkání hrála 37letá tenistka už loni v říjnu, kvůli porušení antidopingových pravidel však z turnaje v Remeši odstoupila už po prvním kole. „Do oficiálního zápasu můžu nastoupit až desátého června. Chtěla jsem, aby mi dali výjimku a já musela čekat jen tři měsíce, abych stihla antuky, ale to se bohužel nestalo.“

Zpátky na kurty se určitě těšíte, že?

Moc. Samozřejmě trénuju, hrála jsem třeba s Maruškou Bouzkovou, než odcestovala do Štrasburku. Musím zaklepat, ale nic mě nebolí, tenis si užívám a těším se na zápasy.

Už víte, koho vám v Paříži přidělí do páru?

Ještě ne, dělají to až na místě. Legendy jsou na programy druhý týden Roland Garros, takže těsně předtím rozhazují páry, jak chtějí. Sama jsem zvědavá, koho mi přiřadí a s kým budu hrát mix. Myslím, že to bude zábavná akce.

Poté vás čeká exhibice v Prostějově.

Přesně tak, na tu se taky těším. Oficiální turnaj mohu hrát od desátého června, takže pak uvidíme, čeho se zúčastním. Nemám tenisový žebříček, protože se vracím poté, co jsem ukončila tenisovou kariéru, takže jsem závislá na volných kartách. A to není úplně jednoduché.

Lucie Šafářová pronáší děkovnou řeč po svém rozloučení s reprezentační kariérou v Prostějově.

Využila byste nabídky zahrát si před srpnovým turnajem na Spartě jiný WTA podnik?

Určitě, chtěla bych se před Prahou někde rozehrát, přeci jen těch zápasů nebylo moc. Jen ten jeden nešťastný v Remeši. Ráda bych se někde připravila, kde to bude, jsem ale ještě nevymyslela, navíc nejsem s nikým dohodnutá. Vím, že v Česku budou ještě nějaké challengery, takže i ty by připadaly v úvahu. Radši bych si ale vyzkoušela nějaký větší turnaj.

Byla jste se podívat na prestižním podniku v Římě, jak jste si ho z pozice divačky užila?

Byla jsem tři dny bez dětí, takže to byla naprostá pecka, děkuju mamince se sestrou, že mi je pohlídaly. Řím je nádherné město s úžasným turnajem, takovou účast vidíte snad jen v Indian Wells a na grandslamech. Nikde jinde to není tak narvané zvučnými jmény. I to, jak se rozloučili s Rafou, že tam stály tisíce lidí, bylo nádherné.

Setkala jste se s Bethanií Mattekovou-Sandsovou, se kterou jste pětkrát ovládla grandslam?

Byly jsme na večeři, chodily na kafe. V srpnu budeme hrát spolu, ona se do Prahy hodně těší, ještě nikdy před českými fanoušky nehrála. Za celou dobu, co se nám dařilo, se tu neukázala, takže doufám, že teď to konečně klapne. Užijeme si hezkou akci a pořádně si zahrajeme. Doufám, že i čeští fanoušci si užijí, že ji uvidí živě v akci.

Probíraly jste i další plány? Teď se jí totiž daří v páru s další Američankou Sofií Keninovou.

V letošním hodnocení jsou zatím osmé, i když teď dvakrát prohrály v prvním kole. Bethanii jsem sama říkala, že jí v této fázi nejsem schopná slíbit, že bych s ní odjela třeba patnáct turnajů, abychom měly společný žebříček. Takže ať hraje s Keninovou, my si užijeme Prahu a možná k ní přidáme ještě nějaký turnaj. A když ne letos, tak pokud neotěhotní, třeba příští rok. Uvidíme, necháváme to otevřené.“

Třeba o Wimbledonu jste tedy nepřemýšlely?

Tím, že má Keninovou, tak grandslamy nejsou úplně téma. Ony navíc hrají o olympiádu, jsou dvě Američanky, tak bojují o místo. Pro Bethanii by bylo skvělé hrát olympiádu v Paříži nebo se dostat na Masters v Saúdské Arábii, kde je opravdu velká finanční podpora. V posledním roce, který v tenisu plánuje, to pro ni dává mnohem větší smysl.

Lucie Šafářová (vpravo) a Bethanie Matteková-Sandsová oznamují v rozhovoru pro CANAL+ Sport, že oživí úspěšnou deblovou spolupráci.

Rozumím. Jak vůbec svůj návrat vnímáte, jste nervózní?

Moc to nevnímám, je to ještě daleko. Celé to nejdřív vzniklo proto, abych si zahrála s neteřemi a Bethanií. Nikdy jsem neplánovala vrátit se do plného kalendáře, se dvěma dětmi je cestování nereálné. Těším se, že si to užijeme jako rodina, že mě Leontýnka uvidí hrát tenis, navíc ona miluje Bethanii. Těším se na těch pár akcí, které budou. Sport mě naplňuje, baví mě si jít zatrénovat, ale když mě něco bolí, tak si můžu dát den volno. Netrápím se tím.

Spojíte příjemné s užitečným.

Přesně tak.

Jak vnímáte současné české tenistky? Markéta Vondroušová je úřadující wimbledonskou šampionkou, nahoru se dostávají i mladší hráčky, Lindě Noskové se třeba dařilo na Australian Open.

Markéta už ukázala, že patří do první světové desítky. V poslední době ji trápila zranění, takže nepodávala tak stabilní výkony, ale je hráčka, která pokud bude zdravá, bude ve špičce. Linda je mladá, ale už se taky dere nahoru, v Austrálii ukázala, že hraje výborný tenis. Teď se na antukách trochu trápila, ale taky bude brzy patřit do světové špičky. Navíc máme spoustu dalších skvělých tenistek, mohli bychom tu jmenovat jméno za jménem. To je super.