Ukrajinu taháme za nos, neplníme sliby, čílil se Zaorálek. Dostálová přikyvovala

„Všichni upíráme oči na mírové rozhovory ve Švýcarsku,“ řekla Dostálová o plánované konferenci, které se nezúčastní zástupci Ruska. Podporu Ukrajiny schválila s podmínkou vedení mírových jednání. Ve společnosti podle ní panuje obava z eskalace konfliktu v případě, že by Kyjevu bylo dovoleno útočit západními zbraněmi i na ruských územích.

„Podpora Ukrajiny je v zájmu občanů Evropy,“ prohlásil Pirát Marcel Kolaja. „Všichni tady chceme mír, ale zařídit ho do minuty může jen Putin,“ zdůraznil zástupce Starostů a osobností pro Evropu Jan Farský. „Ukrajinci teď bojují za nás. Putin bude (v dobyvačné politice) pokračovat,“ dodal.

Podporu napadené země odsouhlasil i Zaorálek. „Bylo jedině správně, že jsme podpořili Ukrajinu z té historické zkušenosti, kterou máme.“ Česko podle něj ovšem pomoc především slibuje, ale málo koná. Dodaná munice navíc podle něj nebyla kvalitní. „Mně je těch Ukrajinců v zákopech, kde nemají čím střílet, líto. Slibujeme, co nejsme schopni splnit. Nehrajeme s nimi poctivou hru. Taháme je za nos,“ rozčílil se.

Západní mocnosti se podle něj v postoji k válce neshodují. „Panuje tu úplný chaos,“ kritizoval. „První si sedněme s Ukrajinci a konečně si ujasněme, co teda vlastně chceme,“ prohlásil.

Podle Alexandra Vondry za koalici SPOLU může mír, jenž „nepovede k další ruské dobyvačné politice“, garantovat jedině Washington. Evropský parlament pochválil za kroky, kterými Ukrajinu podporuje.

Petr Mach kandidující za SPD a Trikoloru válku označil za „strašlivou“. Vojenskou pomoc Kyjevu zkritizoval. Podle něj vede k dalšímu válčení.

Kolaja: Ukrajina má právo válčit i v Rusku

Na otázku, zda by měl Západ povolit Ukrajině útočit na ruská území, komunistka Kateřina Konečná z koalice Stačilo! uvedla, že „v žádném případě ne“. Podle ní by to cestu k jednacímu stolu nijak neurychlilo.

Opačný názor projevil Kolaja. „Pokud mají (Rusové) za hranicí nějaký logistický sklad nebo strategický objekt, tak Ukrajina má legitimní právo ho zničit,“ odpověděl.

Mach podle něj relativizuje cokoliv týkající se války. „Vyzývám vás, abyste doložil prohlášení Zuzany Majerové (lídryně Trikolory), že Ukrajinci zbraně zaslané námi přeprodávají do Ruska,“ řekl. Majerová tento výrok pronesla minulý týden v debatě na České televizi.

„Vyřiďte si to s paní Majerovou,“ reagoval stroze Mach. Útočení Ukrajiny na ruských územích by on dovolil, pokud by to nevedlo k eskalaci konfliktu.

Pro účast vojáků NATO na Ukrajině zvedli ruku Vondra, Farský a Kolaja. „Podpůrnou ano. Můžou opravovat techniku,“ dodal Farský. Dostálová je označila za „blázny“.