KOMENTÁŘ: Mladí Evropané jsou nadějí pro naši demokratickou budoucnost

Musíme věnovat pozornost jak příčinám tohoto vývoje, včetně dezinformací, tak příslušným opravným prostředkům, jako jsou přísné normy právního státu, výchova k občanství a mediální gramotnost. Na rozdíl od negativních trendů existuje jedna důležitá oblast, v níž máme důvod k optimismu: naději skýtá občanská angažovanost mladých lidí.

Volební účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 (50,7 %) dosáhla nejvyššího vrcholu za posledních 25 let. Ale méně se hovořilo o úloze, kterou při tomto posílení voličské účasti sehráli mladí. Podíl mladých lidí ve věku do 25 let se zvýšil o 16 procentních bodů a podíl mladých lidí ve věku od 25 do 39 let o 14 procentních bodů. Vliv mladých byl proto obrovský. Jejich vzkaz byl jasný: budoucnost Evropy je pro nás důležitá!

Před letošními volbami máme důvod se domnívat, že by tento trend mohl pokračovat. V průzkumu Eurobarometr o mládeži a demokracii, který byl zveřejněn 13. května, bylo 26 000 mladých lidí ve věku od 15 do 30 let v celé Unii dotazováno na jejich názory na demokracii a politiku a na to, zda si myslí, že mohou ovlivnit společnost. Nejmarkantnější bylo, že o záměru zúčastnit se nadcházejících voleb do Evropského parlamentu hovořilo 64 % mladých lidí.

Samozřejmě existuje rozdíl mezi záměrem a skutečnou účastí. Na základě trendů z roku 2019 však můžeme doufat, že mladí voliči se k volebním urnám vydají i tentokrát. Proč? Zaprvé, dva ze tří respondentů se domnívají, že EU ovlivňuje jejich každodenní život. Ať už se jedná o vnitřní trh, volný pohyb, práva spotřebitelů, potravinové normy nebo kontrolu životního prostředí, mladí lidé si přidanou hodnotu EU dobře uvědomují.

Z toho, co mladým nejvíc leží na srdci, rovněž vyplývá jejich oddanost základním hodnotám EU. Na otázku, co od Unie očekávají, odpovídali nejčastěji zachování míru (37 %), boj proti chudobě (34 %) a prosazování lidských práv (30 %).

Existují důkazy, že tyto priority souvisejí s přímým zapojením mladých lidí v těchto oblastech. Průzkum ukázal, že 64 % respondentů se v předchozích 12 měsících účastnilo aktivit mládežnických organizací, což je výrazně více než v roce 2022. Kromě toho mnozí z nich studovali (16 %), nebo jako dobrovolníci pracovali (12 %) v zahraničí.

Zapojit se do mládežnické organizace znamená zapojit se do života společnosti. V mnoha případech se tak děje prostřednictvím programů EU, jako je Erasmus+ v oblasti vzdělávání a výměn mládeže nebo Evropský sbor solidarity v oblasti dobrovolnické činnosti. Příkladem je Estelle z Francie, která se zapojila do sboru v místním středisku ekologické výchovy v italské Maceratě. Nebo Elio z Irska, který studoval v Bruselu a vedle toho si našel čas na dobrovolnickou činnost ve městě.

Zájem o účast ve volbách může být rovněž posílen vědomím, že volby určí, jak bude EU řešit některé z otázek, které jsou pro naši mladší generaci stěžejní: útočnou válku Ruska na Ukrajině a situaci na Blízkém východě, změnu klimatu a výzvy pro náš demokratický způsob života. Průzkum také ukázal, že více než dvě třetiny mladých lidí věří, že jejich vzdělání je vybavilo digitálními dovednostmi, které jim umožní odhalit dezinformace.

Celkově průzkum vykresluje obraz mladé generace, která chce vyjádřit svůj názor na současnost a budoucnost a která chce také bránit demokracii a lidská práva.

V roce 2019 pomohli mladí lidé vytyčit priority Evropské unie. Ve dnech 6.–9. června budou mít tuto příležitost znovu.