Contador, horská trasa, půlkulaté výročí. L’Etape a Kolo pro život se blíží

„Cyklistika je v současné době fenoménem. Nejenom my, ale i jiní pořadatelé, ji můžeme dělat s radostí,“ chválí si Tomáš Pravenec, ředitel agentury. „Věřím, že naší zkušeností, kvalitou a rozmanitostí do této krásné doby pravidelně přispíváme i my a přispívat budeme.“

Silniční cyklisté se v rámci L’Etape mohou vydat na zcela novou trasu se startem a cílem v jihočeských Prachaticích. Profilově by měla sedět vrchařům. Měří totiž sto kilometrů, má více než 2 100 výškových metrů a zamíří třeba na Kleť.

„Šlo o logickou odpověď na rostoucí poptávku a chtěli jsme nabídnout něco náročnějšího,“ říká šéf projektu Přemysl Novák. „Ale zase bych chtěl uklidnit, o extrém nejde. Svou náročností by se horská etapa mohla podobat dlouhé trase v Praze. A třeba někomu bude připadat i lehčí. Zatímco na Křivoklátsku musíte zdolávat spoustu krátkých a strmých stoupání, tady máte dlouhé kopce, v nichž si na začátku nastavíte pravidelné tempo a jedete.“

Závod se uskuteční 17. srpna. Pro doprovod účastníků bude v historickém centru Prachatic připraven bohatý program. Nejmladší by měl například zabavit dětský park s různými atrakcemi a pumptrackem.

„Bude to jiné než v Praze. Tady všichni vystartují najednou, takže potom bude dost prostoru na doprovodné aktivity,“ říká Novák. „Uvědomujeme si, že za závodníky stojí rodina a přátelé, takže jim chceme poděkovat a myslíme i na ně.“

ĎÁBEL. Nejslavnější fanoušek Tour de France - Didi Senft.

Kdo by si přece jen na vrchařskou výzvu netroufl, stále může volit z nabídky pražského závodu. Ten se uskuteční 15. června, jeho nejkratší etapa měří 61 kilometrů, střední 105 a nejdelší 130.

Ale pozor, volná místa rychle mizí.

„Zbývá pár desítek míst na dlouhé a krátké trati, střední už je několik měsíců vyprodaná. Jasnou prioritou je pro nás bezpečnost, takže opět platí, že budou kompletně uzavřené,“ říká Novák. Na horské etapě zbývá do kapacity tisíc přihlášených dvě stě registrací.

Pokud by někdo přihlášku na svou vytouženou variantu nestihl, zcela smutnit ovšem nemusí. Pořadatelé totiž s agenturou ASO, pod níž spadá i samotná Tour de France, prodloužili smlouvu až do roku 2027 a zároveň se domluvili, že mohou přidat ještě třetí závod.

„Už máme kopcovitou a horskou etapu, logicky se tak poohlížíme po rovinaté,“ odtajnil Novák výhled na další roky.

Lákadlem k letošnímu startu v Praze může být možnost potkat se přímo na trati s někdejšími cyklistickými hvězdami jako Ján Svorada či Zdeněk Štybar. Dokonce dorazí i Španěl Contador.

„Jde o skvělou příležitost pro všechny hobby cyklisty,“ říká sedminásobný grandtourový vítěz a jeden z pouhých sedmi cyklistů, kteří vyhráli Giro, Tour i Vueltu. „Na Tour de France může startovat jen hrstka privilegovaných profesionálů. Tady si ale její atmosféru mohou zkusit všichni. Jde o nepřekonatelný zážitek.“

Contador si část trasy projel už v pondělí, vyzkoušel si třeba stoupání Zdejcina, které je novinkou a nahradí obávaný výjezd po kostkách kolem hradu Křivoklát.

Jeho první dojmy? Prý nic lehkého.

„Pořád nahoru-dolů, ani metr roviny. Ale moc jsem si to užil. Krajina je překrásná. Stromy, lesy, otevřená prostranství. V Česku jsem nikdy předtím nebyl a teď jsem tu jen na dva dny. V červnu sem ale přiletím dřív, tak budu mít víc času si všechno prohlédnout,“ dodal.

Alberto Contador při projížďce trati závodu L´Etape Czech Republic

Kolo pro život už v sobotu

Jako první se však pustí do akce bikeři. Poslední květnový víkend startuje na Kraličáku dvanáctý ročník stále populárnější Enduro Serie pro milovníky techničtějších sjezdů. A už tuto sobotu v Berouně začíná pětadvacátý ročník seriálu Kolo pro život.

Pořadatelé pro půlkulaté výročí připravili nové logo a spustili kampaň Kolo je můj život, v rámci níž chystají sérií videí. Také si dali za cíl, že se chtějí ještě více zaměřit na nejmenší a z celého závodního dne udělat společenskou událost.

„Číslo jedna je pro nás vytvořit program pro celou rodinu, čemuž chceme uzpůsobit i zázemí areálu,“ popisuje Svatopluk Fořt, ředitel závodu. „Snažíme se čas mezi starty jednotlivých tras vyplnit výukovými workshopy, dětskými koutky a soutěžemi pro nejmenší.“

Pro rodiny s dětmi nebo naopak starší závodníky, kteří si už trať chtějí projet v klidu, zařadili novinku v podobě kategorie Trip.

Cyklistický seriál Kolo pro život

„Je pro lidi, kteří si chtějí dát klasické etapy, ale nechtějí se honit. Mohou jet na klasickém kole, elektrokole, mohou vystartovat hromadně, nebo sólo. Po cestě si mohou kdykoliv zastavit a popovídat,“ vysvětluje Fořt.

Zároveň ale dodává, že samozřejmě myslí i na elitní či výkonnostní závodníky. Letos třeba přichystali svozový vůz, který pomůže účastníkům, kteří kvůli defektům nemohou pokračovat do cíle. Už standardem jsou sprchy po závodě, úschovny či servisní depa.

Pětadvacátý ročník Kola pro život se zeštíhlil o čtyři zastávky na celkových osm. Nepojedou se Brdy, Orlík, Zadov, který se přesunul pod jinou sérii, a Kraličák. Posledním kláním bude na konci září Ralsko.

„Pečlivě jsme tuhle redukci zvážili a rozhodli jsme se pro ni s přihlédnutím na trendy a vývoj v cyklistice. Menší počet akcí nám dá možnost zaměřit se ještě více na detaily, takže všichni účastníci budou mít ještě větší komfort,“ vysvětlil Pravenec.

I tak je nabídka nejen pro bikery bohatá.