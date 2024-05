Litoměřice po nejúspěšnější sezoně opouští trenéři Přerost a Ptáček

„Míra Přerost u nás působil na různých pozicích spoustu let, patří mu velké poděkování za to, kolik zkušeností nám všem předal. Je to veliký odborník a účast v semifinále byla vrcholem naší spolupráce. Do další kariéry mu přeji hodně štěstí,“ napsal na klubovém webu litoměřický předseda Jan Fišera.

Přerost působil v roli hlavního kouče Litoměřic poslední dvě sezony, v minulé kališníky dovedl do čtvrtfinále, letos dokonce do nejlepší čtyřky. V boji o finále Stadion vypadl až v sedmém zápase se Zlínem.

Po jediné sezoně opouští Litoměřice i legenda Sparty František Ptáček, jenž tu zastával roli asistenta trenéra a kondičního kouče. I když klub měl zájem o pokračování spolupráce, rozhodl se pro jinou nabídku. „Franta Ptáček u nás nakonec zvládl pouze jednu úspěšnou sezonu, a nám nezbývá, než mu poděkovat za odvedenou práci a popřát mu hodně úspěchů v budoucí kariéře,“ uvedl Fišera.

Nástupce Přerosta s Ptáčkem zatím klub neoznámil. „Složení nového realizačního týmu se řeší a bude známé na začátku letní přípravy, která startuje 6. května,“ dodal Fišera.