Litoměřický kapitán: Naše kouzlo? Mladý a dravý tým, každého jsme přebruslili

Kališníci, jimž loni od krachu pomohla desetimilionová půjčka od města i partnerství se Spartou, poprvé v historii uspěli v sérii prvoligového play off. Ve čtvrtfinále zdolali Třebíč. V semifinále měli Zlín na lopatě, jenže vedení 3:2 na zápasy nezúročili a padli 3:4. Utkal se nejmladší tým soutěže s nejstarším.

„Rozhodla jejich zkušenost a naše nezkušenost,“ mínil Jebavý. „Poslední krok je nejtěžší, nám se nepovedl. Byli jsme zakřiknutí, báli se o výsledek. Poslední dva zápasy nebyly dobré, za ně jsme si postup nezasloužili. Ač jsme mluvili o tom, že na nás tlak není, že my můžeme, oni musí, nepodařilo se nám to převést do hry.“

I tak Litoměřice prožily ročník snů. „Naše kouzlo? Mladý a dravý tým, každého jsme přebruslili. Kolikrát výsledky byly nevyrovnané, ve finále je ale sezona velice úspěšná.“

Pětatřicetiletý kapitán se snažil zelenáče v litoměřické kabině usměrňovat. „Někdy to bylo hodně těžké, dneska je generace jiná. Párkrát jsem musel bouchnout dveřmi a něco si i zařvat. Už jsem to nevydržel a musel něco říct. Ale vesměs to bylo v pohodě, kluci byli dobří.“ A to i fanoušci, kteří plnili ochozy. „Byli fantastičtí, jezdili i ven. Těším se na rozlučku!“ Bude v pátek od pěti odpoledne v Kalich Areně.