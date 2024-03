Kuťák vykutal za víkend pět gólů. Energii beru z lidí, říká litoměřický útočník

„V play off je úplně jedno, kdo dá góly. Teď to vyšlo na mě, příště může na někoho jiného,“ mávl rukou sedmadvacetiletý rodák z Hradce Králové. „Hlavní je, že góly dáváme. Ukazujeme naši sílu, nehrajeme žádného zanďoura. Doufám, že to tak bude pokračovat.“

V sobotním duelu číslo 3 dal dvě ze tří branek v poslední pětiminutovce. Den nato skóroval ve třetí třetině, vyrovnal jen tři sekundy před klaksonem na 2:2. V prodloužení však rozhodl Sadovikov.

„Puk nějak vyplaval z rohu, my si špatně rozebrali soupeře a nepokryli si dorážku,“ popsal Kuťák klíčový moment. „Hokej je hra chyb, dějí se a dít budou. Pořád věříme, že když budeme hrát náš hokej, můžeme to strhnout na naši stranu.“

Už je jasné, že se rozhodne nejméně v šesti zápasech. „Bylo by příjemnější vracet se do Litoměřic za stavu 3:1 pro nás, ale s respektem bereme i vyrovnanou bilanci. Věřím, že doma ukážeme sílu a zase na ně vletíme. Může to být až do sedmého zápasu. Jsou zkušení, závěry sezony umějí. My si za tím půjdeme, co nám síly budou stačit,“ slíbil fandům před úterní bitvou o mečbol s buly v 17.30. „Zlín má skvělý tým, chováme k nim respekt, ale nechceme jim dát nic zadarmo. Naše hra je založená na mládí a kondici. Je to naše devíza.“

Litoměřickým mladíkům se nepodlomila kolena z šestitisícové a pětitisícové návštěvy ve Zlíně. „Pro spoustu našich mladých je to super zážitek. Já kulisu vnímám pozitivně, beru si z toho energii, ať fandí, nebo pískají. Baví mě to, užívám si to!“