Sezonní cíl splnili. Teď touží Vysočina Gladiators překvapit

Poslední zápas základní části a zároveň závěrečný test před play off. A navíc s týmem, který se už také chystá na semifinále. Hodně pikantní příchuť měl pro celek amerických fotbalistů Vysočina Gladiators duel v Pardubicích.

„Moc jsme nevěděli, jak do toho zápasu jít. O moc nešlo, ale nechtěli jsme nasazovat náhradníky,“ uvedl defensive end jihlavského celku Martin Kulha. „Nakonec to dopadlo tak, že první poločas hráli starci - základní sestava.“

Právě před přestávkou oba celky předváděly kvalitnější výkony. V té době na ukazateli skóre svítil výsledek 21:21. „Poté oba týmy vyměnily quarterbacka a už se dohrávalo ve volnějším tempu,“ všiml si Kulha. „Když jsme odskočili o dva touchdowny, necítil jsem u Stallions ani chuť se o to ještě poprat.“

Priorita byla jasná: nezranit se!

„Z obou stran bylo znát, že se nikdo nechce zranit,“ připustil Kulha. „Oba týmy k tomu přistoupily tak, aby to odehrály se ctí.“

Přesto se hráči zdravotním problémům nevyhnuli. „Zranil se Kuba Halousek. Uvidíme, jak na tom bude. Jestli v semifinále bude moct nastoupit,“ krčí rameny Kulha.

V závěrečné čtvrtině se bodově prosadili pouze hosté, kteří si po vítězství 49:28 připsali sedmou výhru v sezoně. A nyní se už mohou připravovat na semifinále proti Prague Lions.

„Splnili jsme si předsezonní cíl,“ těší Kulhu. „Ale určitě to není tak, že bychom měli hotovo, všechno teď hodili za hlavu, vypustili přípravu a semifinále prohráli,“ burcuje hrající manažer Gladiators. „Budeme hrát více v klidu, ale chceme se připravit na maximum.“

Favorita chtějí zaskočit

Pražský celek, který suverénně ovládl skupinu Západ, prohrál v základní části pouze jedinkrát. A to ve chvíli, kdy měl už semifinálovou jistotu – právě v Pardubicích 52:56. Proti nováčkovi nejvyšší soutěže by tak měl být v roli jasného favorita.

„Víme, že Lions jsou velice kvalitní tým. Možná nejlepší, který v české lize je,“ říká hlavní trenér Gladiators Ondřej Paulus.

„Ale rozhodně to není naprosto jiná úroveň. Dá se s nimi hrát a my se chceme pokusit o překvapení,“ slibuje před duelem, který 5. července před kamerami ČT sport bude hostit Hostivař. „Samozřejmě musíte i čekat na chybu soupeře, ale máme tým na to, abychom proti nim dokázali hrát,“ věří Paulus.