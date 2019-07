Jediný krok od finále. Kdo si zahraje o Czech Bowl?

Byla to tak trochu nuda. Předcházející ročníky Paddock ligy se ostatní týmy jen marně snažily dotáhnout na Prague Black Panthers. Nikdo nepochyboval o tom, že Black Panthers vyhrají titul. Teď je vše jinak. Všichni cítí větší šanci na účast ve finále a na zisk titulu.

Nováček ligy vyzve zkušené Lions

Nejstarší český klub Prague Lions čeká na oslavy od roku 2006. Velmi blízko byli v roce 2016, kdy chybný verdikt rozhodčích v poslední akci finálového zápasu připravil Lions o titul. Tenhle příběh ale už dobře znáte. Pražský tým se tak alespoň přičinil o zavedení videorozhodčího na televizních zápasech.

Po vyhrané skupině v základní části mají Lions dobře nakročeno vrátit se do boje o titul. V deseti zápasech našli přemožitele pouze jednou, a to v době, kdy již měl pražský tým zajištěné vítězství ve skupině. Lions doma přivítají Vysočina Gladiators.

O tom, jak důležité je hrát semifinále doma, se Lions přesvědčili v posledních dvou sezonách. Pražané v nich museli na semifinále do Ostravy, kde v obou případech narazili a do Czech Bowlu nepostoupili. „Hrát semifinále doma byl pro nás první cíl, který jsme měli pro sezonu,“ potvrdil hlavní trenér Lions Zach Harrod. „Budeme mít podporu našich fanoušků, což je pro nás velká věc,“ dodal.

Gladiators jsou kometou letošní sezony. Nováček Paddock ligy loni prohrál finále druhé ligy s Ústí nad Labem Blades a do nejvyšší ligy se dostali až jako náhradníci za Black Panthers. Gladiators však odmítli hrát mezi elitou druhé housle. Do týmu angažovali quarterbacka Reginalda Langforda a vrátil se také americký krajan Josh Purdie. Tato dvojice táhla tým základní částí až k překvapivé účasti v semifinále.

Podle hlavního trenéra Gladiators Ondřeje Pauluse nehrozí, že by tým byl svázán nervozitou. „Víme, že teď to bude nejtěžší zápas a Lions v něm budou favoritem. Buď nám sezona skončí a my si řekneme, že jsme splnili cíl. Nebo se nám povede vyhrát a postaráme se o senzaci. Jdeme si to užít. Věřím, že budeme uvolnění.“

V akci celek amerických fotbalistů Vysočina Gladiators. U míče quarterback Reginald Langford, podporovaný running backem Janem Dunovským.

Vzájemný zápas v základní části vyhráli Lions. V duelu tehdy neporažených týmů se Pražané se svým soupeřem nepárali a triumfovali 48:13.

„Možná to byl náš nejlepší zápas celé sezony. Všechno fungovalo,“ pochvaloval si zápas s Gladiators Harrod. To jeho protějšek z předvedené hry radost neměl. „Musím přiznat, že nás Lions trochu překvapili úrovní,“ uvedl k porážce Paulus. „Jestli jsme se poučili, to ukáže až samotný zápas.“

Semifinále bude v přímém přenosu vysílat ČT sport. Oba týmy se letos před kamerami objevily. „Televizní zápas je pro všechny hráče odměna, je to odměna pro celou naši organizaci, pro fanoušky, rodinné příslušníky. Můžu slíbit, že v tom utkání budeme chtít ukázat to nejlepší, co je v nás, co umíme,“ dodal trenér Vysočiny.

Pardubice v cestě za třetím finále Ostravy

Mají šanci postoupit potřetí v řadě do finále. Navíc podruhé před domácím publikem. Ostrava Steelers tak má o extra motivaci pro semifinálový zápas postaráno. Tlak a roli favoritů v Ostravě necítí. „My si roli favoritů nepřipouštíme, Stallions jsou hodně silný tým, potvrdili to i výhrou nad Lions,“ prohlásil hrající manažer Steelers Adam Synáček.

Právě on je hlavním strůjcem obnovy tradičního týmu v Ostravě. „ Když jsme to před třemi lety dávali dohromady, tak jsem řekl, že do tří let by měl přijít titul. Kluci si to vzali za své, tým neskutečně dozrál. Když jsme se dostali do finále poprvé, tak to bylo překvapení. Když jsme tam došli podruhé, tak už všichni věděli, že se s námi musí počítat. Teď je před námi další výzva.“

Momentka ze zápasu Vysočina Gladiators - Ostrava Steelers

Ale na finále se Synáček snaží zatím nemyslet. „Vyloženě na titul v tuhle chvíli nemyslíme, zajímá nás jen a jen nejbližší zápas. Stallions jsou pro mě černým koněm soutěže. To, že porazili Lions, je pro nás ještě větším impulzem nic nepodcenit. Musíme být maximálně připravení!“

Steelers v minulosti trápil klíčový post quarterbacka. Tentokrát mají za kormidlem útoku Douglase Webstera, který posunul produktivitu o velký kus vpřed. A tak tým, který se v minulých letech spoléhal na běhový útok a ocelovou obranu, je schopen hrozit přihrávkami.

V Pardubicích Webstera velmi dobře znají. Loni působil v jejich dresu. O to bude semifinále zajímavější. „Bude to specifické a uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl ke svému bývalému hráči hlavní trenér Pardubic Petr Košťál.

„Kluci ho znají, jsou kamarádi, takže všichni víme, co od Douga můžeme čekat. Ale to jsme věděli i v základní části a víte, jak to dopadlo,“ narážel Košťál na prohru 19:42.

Na východě Čech tak ví, že Ostrava bude v semifinále favoritem. To ale neznamená, že by Stallions boj o účast v Czech Bowlu vzdali. „Určitě nepojedeme s poraženeckou náladou. Šance na úspěch je vždy, i když všichni víme, že Ostrava je favoritem,“ potvrdil Košťál.

Linebacker Pardubic Stallions Adam Salfický oslavuje interception proti Ostravě.

Stallions dokázali jako jediní v letošním ročníku Paddock ligy porazit Prague Lions. Z výběru semifinálového soupeře nejsou v Pardubicích nadšení. „Je to soupeř, jehož styl nám prostě nesedí. Je to náš neoblíbený protivník. Hraje se tam těžko. Někde jsem slyšel, že je tam těžší vzduch,“ dodal s úsměvem Košťál.

Czech Bowl v Ostravě

Semifinále se hraje na jeden vítězný zápas. Stačí tak krátká ztráta koncentrace, jedna chyba nebo faul a sen o finále se rozplyne. O to atraktivnější semifinálové zápasy jsou. Vítězové semifinále se představí 20. července na Městském stadionu v Ostravě v bitvě o titul. Jedno je jisté. Po dlouhé době uvidíme nového držitele mistrovského poháru.