Američtí fotbalisté z Vysočiny posílili a cítí se na finále

O jejich znatelné stopě ostatně svědčí i to, že hned dva hráči se dostali do nominace pro individuální ceny za sezonu 2019. Reginald Langford byl jedním ze tří kandidátů na pozici nejlepšího útočníka a Vojtěch Kolář se objevil mezi top juniory. A nic na jejich kvalitě nemění ani to, že hlavní cenu nakonec nezískal ani jeden.

Každopádně také v nadcházející sezoně plánuje Vysočina udělat v nejvyšší české lize amerického fotbalu pořádný rozruch.

„Noví hráči, které jsme získali, by měli být kvalitativně na vyšší úrovni, takže jsme určitě posílili,“ měl jasno předseda jihlavského klubu Martin Kulha. „Naším cílem proto je dostat se do finále,“ přidal konkrétní plán.

Jednou ze zásadních změn oproti loňsku je u Gladiátoru ta, která se týká pozice hlavního kouče. Ondřej Paulus přenechal svoje místo už zmiňovanému Reginaldu Langfordovi, takže ten bude letos na Vysočině působit ve dvojroli – jako hráč a jako šéftrenér. Do Jihlavy dorazil 10. února, tedy na den svých 28. narozenin.

„Speciální oslavu jsme mu sice nechystali, nicméně jsme si samozřejmě zašli posedět. A důkladně jsme pak jeho narozeniny oslavili až na klubovém plesu,“ prozradil Kulha.

Podle něj se Langford na novou sezonu v Česku těší. „Těšil se už ve chvíli, kdy jsme se dohodli na další spolupráci. Pak odjel domů do Ameriky, ale stejně jsme byli v neustálém kontaktu,“ hlásil.

Purdieho střídá Lindsey

Nejčastěji si s novým hlavním koučem vedení Gladiators volalo ve chvíli, kdy řešilo posílení kádru. „Ano, všechno jsme s ním konzultovali,“ potvrdil Kulha.

A v některých případech byl dokonce Langford zásadním článkem v jednání. Konkrétně při dohodě s Michaelem Lindseym. „Je to Reggiho kamarád z dětství,“ uvedl Kulha.

Lindsey zaplní místo po jiném Američanovi – Joshuovi Purdiem, který patřil k nejoblíbenějším hráčům jihlavského publika.

„Ovšem v minulé sezoně už jsme cítili, že by měla přijít nějaká změna, která by prospěla nám i Joshuovi,“ pustil se do vysvětlování předseda Gladiátorů. „Co se týká Michaela, tak ten by měl být podobným typem hráče jako Joshua, akorát si od něj slibujeme ještě lepší fotbalovou úroveň.“

Úplným nováčkem v týmu trenérů Langforda a Pauluse bude také Stanislav Lepič, který působil v Pardubicích.

„Je to defenzivní bek se zkušenostmi z národního týmu. Právě na jeho pozici jsme měli loni asi největší slabinu,“ vrátil se v hodnocení o několik měsíců zpátky Kulha, který vzápětí prozradil i jména dalších posil. „Získali jsme třeba Honzu Berana, Davida Vrbu či Radka Mitáše. A chtěli jsme i Miroslava Bartoše, jenže s ním nakonec jednání nedopadlo,“ přiznal.

Novici zapadli bez problémů

Každopádně podle něj měla Vysočina oproti loňsku ve vyjednávání s hráči výrazně lepší pozici než například loni. „Už jsme je nemuseli tak výrazně přemlouvat jako před naší premiérovou sezonou v nejvyšší soutěži, do níž jsme šli jako jasný outsider. Teď už máme nálepku klubu, ve kterém to funguje,“ pochvaloval si.

A zatím to vypadá, že novici zapadnou mezi Gladiátory bez problémů. „Samozřejmě, že nikdy nikdo nebude s každým vycházet úplně perfektně. Přece jen je nás dohromady nějakých šedesát. Navíc je tady věkové rozpětí od 17 do 40 let,“ poznamenal Kulha. „Ovšem ve chvíli, kdy přijde zápas, potáhneme zase všichni za jeden provaz. Toho se nebojím,“ dodal.

Budou hrát před kamerami

Kromě hráčských změn se Vysočiny dotkla také jedna technická. Gladiátoři byli přeřazeni do skupiny Západ.

„Ale jako zásadní problém to nevidíme. Co se týká cestování, je nám to asi jedno, a co do kvality jsou na tom obě skupiny zhruba stejně,“ mávl rukou Kulha.

Všechny termíny zatím ještě nejsou úplně potvrzené, nicméně Gladiátoři už nyní vědí, že do nového soutěžního ročníku vstoupí 29. března v Praze, kde se utkají s tamními Lions.

„Bude to předehrávka a přímým přenosem bude náš zápas vysílat televize,“ prozradil Kulha.