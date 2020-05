Vysočina Gladiators: Tréninky bez komfortu? Nic nového, jsme zvyklí

Před časem oznámilo vedení Vysočina Gladiators změnu na trenérském postu. Jihlavský klub amerického fotbalu se totiž dohodl na rozšířené spolupráci s Američanem Reggiem Langfordem, který měl být dál lídrem týmu a nově navíc i hlavním koučem.

Jenže tenhle plán zhatila pandemie koronaviru. Kvůli ní se totiž začátek nové sezony nejvyšší české soutěže posunul až na srpen. Tedy na dobu, kdy už má Langford jiné závazky.

„Má doma v Americe svoji práci. Je trenérem na jedné střední škole a tam se začíná právě v polovině srpna,“ vysvětloval Ondřej Paulus, který A-tým Gladiátorů vedl jako hlavní trenér v minulých sezonách. A s největší pravděpodobností bude i nadále. „Zatím to tak vypadá,“ souhlasně pokyvoval hlavou.

Jaká je podle vás pravděpodobnost, že se Reggie Langford v srpnu přece jen ujme své role v týmu?

Spíš s tím nepočítáme. Řeknu to asi tak, že pokud by se to přece jen povedlo, bylo by to velké překvapení. Nebo spíš zázrak. Jak už jsem zmínil, má za mořem svoji práci.

Reginald Langford (vlevo) působil loni u Gladiátorů jako hráč, letos však navíc přijal i roli hlavního kouče.

Může to mít vliv na spolupráci v dalších sezonách?

Myslím, že určitě ne. Ona ta spolupráce je myšlená na delší dobu. Reggie moc dobře ví, že my mu budeme volat dalších pět let, že ho potřebujeme. A to ať už jako trenéra, nebo i hráče. Prostě pokud nepřijede letos, přijede holt až na další sezonu.

Každopádně jeho absence znamená pro klub komplikaci v tom, že bude muset hledat nového quarterbacka...

To je pravda, ale pořád je ještě čas a může se stát cokoliv. Do začátku sezony zbývají tři měsíce. V sobotu teprve začneme s tréninkem.

Tím, že se může stát cokoliv, máte na mysli i situaci, že by se nakonec vůbec nehrálo?

Je to možné, i když my samozřejmě všichni hrát chceme, protože nás fotbal moc baví.

Ondřej Paulus (v čepici), trenér Vysočina Gladiators, slaví se svými hráči výhru.

Nicméně posily ze zahraničí mají v sestavě i další týmy, takže předpokládám, že teď víc než kdy jindy všichni sledujete aktuální situaci kolem možnosti přicestovat do České republiky. Mám pravdu?

Tak to je. A vypadá to, že by s tím snad neměl být zásadní problém. Každopádně i kdyby sem Američani nemohli, tak jsme schopni poskládat tým tak, že budeme hrát bez nich. Byla by to výzva pro ostatní, aby makali víc.

Pokud se ale nepletu, tak Reggie Langford už v Česku někdy na přelomu února a března byl...

To ano, ale jakmile bylo jasné, že liga v daném termínu nebude, věděli jsme, že nemá cenu ho tady držet. Všechno se to dělo ve chvíli, kdy se zavřely hranice, takže my pak měli trochu problémy ho dostat domů za rodinou. Ale nakonec se to povedlo.

Kromě Langforda měl v barvách Gladiátorů v nové sezoně nastupovat i další Američan Michael Lindsey. Jak to vypadá s ním?

Michael byl hodně navázaný na Reggiho, jsou velcí kamarádi. Uvidíme, je možné, že s ním obnovíme kontakt a mohl by se u nás objevit alespoň on. Primárně však musíme vyřešit quarterbacka.

Už jste zmiňoval, že trénink začne A-týmu teď v sobotu. Jste připraveni na to, že se budete muset obejít bez patřičného zázemí? Mám na mysli fakt, že se hráči nebudou moci po tréninku vysprchovat...

Paradoxně jsme na tuhle situaci zvyklí. Možnost šatny sice máme, ale v budově, která je dost daleko od místa, kde trénujeme. Takže se připravujeme bez tohoto komfortu, je to pro nás zcela normální stav. V tomhle směru nás tedy nic nového nečeká. (usmívá se)

Když se teď vrátím konkrétně k vám, nemáte problém s tím, že budete muset další sezonu odtrénovat v pozici hlavního kouče?

Jako komplikaci to nevnímám. Jde spíš o to, že to pro mě bude znamenat větší tlak, abych všemu rozuměl víc. Tedy víc práce v přípravě. Ale řeknu to jinak je mi jedno, jakou roli u týmu budu hrát. Prostě, co bude potřeba, to budu dělat.

Snažil jste od Langforda něco odkoukat?

Určitě. I ty dva měsíce, kdy jsem mohl sledovat jeho práci, pro mě byly úžasné. Mohl jsem se od něj učit. Navíc, i kdyby Reggie nakonec nemohl přiletět, zapojí se do přípravy alespoň na dálku.

Jakou formou?

Těch možností je víc. Ono celkově se toho moc měnit nebude, pořád je to tým, který má myšlenku Reggieho. Rádi bychom, aby rozebíral videa, komentoval je. A aby mu mohli hráči napsat, pokud by potřebovali nějakou konzultaci.

Promítne se fyzická neúčast Langforda do ambicí týmu?

Víte, ambice, to je teď něco velice velice teoretického. Samozřejmě, že každý chce vyhrát, i my. Ale nikdo zatím pořádně neví, kolik týmů se přihlásí, proti komu vlastně budeme hrát. Už teď slýchám, že některým týmům se do sezony moc nechce. Každopádně uděláme všechno pro to, abychom naplnili cíl a dostali se do Czech Bowlu.

Zmínil jste, že některé týmy se do soutěže možná ani nepřihlásí. Jak je na tom s financemi Vysočina Gladiators?

Ta nejistota některých týmů nesouvisí s financemi, ale je jasné, že pokud se tým zapojí do téhle sezony, která skončí někdy v listopadu, bude mít mnohem kratší čas na přípravu dalšího ročníku. Jinak co se týká našich financí, nemám informace, že bychom nějak riskovali.