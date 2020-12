Sáblíková počtvrté? Nebo zástupce kolektivních sportů? Volí se král roku 2020

Dvoukolová volba sportovních novinářů je ve své polovině. Známe deset nejlepších jednotlivců a tři kolektivy, z nichž se bude nyní sestavovat konečné pořadí.

Ve finálové nominaci jsou tři zlatí medailisté z velkých šampionátů: rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála mistrovství světa, vodní slalomář Jiří Prskavec s dráhovým cyklistou Tomášem Bábkem jsou šampioni Evropy.



Úspěchy v závodech Světového poháru vynesly do popředí lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou s biatlonistkou Markétou Davidovou. Tenistka Petra Kvitová si nominaci vysloužila dobrými výkony na grandslamech v Melbourne a Paříži.

Čtyři své zástupce do finále vyšlou kolektivní sporty. Naposledy se něco takového podařilo v roce 2004, kdy svět tleskal českým fotbalistům a oceňoval hokejistu Jágra. Letos to je jiné, spíš než úspěch s reprezentací všechny spojuje fakt, že se prosadili v elitních ligových soutěžích. Hokejisté David Pastrňák s Ondřejem Palátem v NHL, basketbalista Tomáš Satoranský v NBA a fotbalista Tomáš Souček v Premier League.

V kategorii kolektivů jdou do finále tři nejlepší. I zde je ve hře Tomáš Souček jako člen fotbalové reprezentace. Dalšími kandidáty na titul Sportovní kolektiv roku jsou smíšená štafeta českých biatlonistů a fotbalový výběr hráčů do 21 let.

Sestava nejlepších sportovců mohla být úplně jiná, kdyby koronavirus nezastavil olympijské hry, fotbalové Euro, hokejové mistrovství světa a celou řadu dalších akcí. „Sportovní svět přišel o spoustu vrcholných událostí, i tak se ovšem podařilo uspořádat řadu akcí, které přinesly skvělé výkony a také úspěchy českých sportovců. I proto tradice nejstarší české sportovní ankety pokračuje,“ připomněl Zdeněk Pavlis, předseda Klubu sportovních novinářů, který anketu pořádá.

Členové klubu teď znovu posoudí všechny výkony a ve druhém kole volby vyberou vítěze. Největší favoritkou je Martina Sáblíková, která jako jediná letos vyhrála mistrovství světa v olympijské disciplíně. Rychlobruslařka má už doma tři korunky za vítězství v anketě v letech 2007, 2009 a 2010, a pokud zvítězí i letos, stane se po Věře Čáslavské a Janu Železném teprve třetím sportovcem v historii, který získal prestižní ocenění čtyřikrát.

Výsledky budou zveřejněny v úterý 22. prosince večer, tradiční galavečer však bude letos probíhat ve skromnější podobě bez diváků.