Cuká to s vámi? Říkáte si, že byste měla někde předvést, co jste natrénovala?

Jsem nervózní. Když máte 20 let zažitý stále stejný rytmus roku, tak měnit ho není nic pro mě. I dráhu v Itálii, kam jsme vždy na podzim jezdili trénovat, letos otevřeli až 5. prosince. Přišla jsem o své harmonogramy a rituály. A nevím, jak to moji výkonnost ovlivní.

„Bude brutálně těžké být pět týdnů jen na ose hotel-dráha a nesmět vyjít ani na kafe.“ Martina Sáblíková rychlobruslařka