Sportovec roku se bude vyhlašovat i letos. Hlasování právě odstartovalo

„Sportovní svět přišel o spoustu vrcholných událostí, i tak se ovšem podařilo uspořádat řadu akcí, které přinesly skvělé výkony a také úspěchy českých sportovců. I proto tradice ankety Sportovec roku pokračuje,“ řekl Zdeněk Pavlis, předseda Klubu sportovních novinářů, který anketu každoročně organizuje.

Sportovec roku se tradičně volí ve dvou kolech; první fáze určí desítku nejlepších, z nichž členové KSN vyberou vítěze. Termín slavnostního vyhlášení byl letos stanoven na úterý 22. prosince. „Vzhledem k panujícím hygienickým opatřením a vládním nařízením nejspíše proběhne jiným způsobem a v jiném režimu než v letech předchozích,“ upozorňuje předseda KSN.

Olympijské hry, hokejové MS, fotbalové Euro, tenisový Wimbledon, to všechno jsou sportovní podniky, které obvykle určovaly největší favority ankety. Letos budeme muset hledat jinde, protože koronavirus tyhle globální soutěže zastavil.

„Výbor Klubu sportovních novinářů se jednomyslně shodl, že i za téhle situace chceme Sportovce roku 2020 vyhlásit,“ řekl Zdeněk Pavlis.

„Prožívali jsme sice prazvláštní rok, ale vzpomeňme, kolik takových roků už v minulosti bylo... Svět tehdy sice nedecimovala pandemie, zato ho dělila železná opona, která si často brala sport jako rukojmí. Jako třeba před čtyřiceti lety v případě olympijských her v Moskvě, stejně jako čtyři roky poté v Los Angeles, které musela československá výprava na příkaz tehdejší mocenské garnitury bojkotovat. Celá jedna generace tak přišla o vrchol čtyřletého úsilí a v mnoha případech i o chvíle slávy a triumfů, které by se docela jistě promítly do výsledků ankety. A nezapomínejme ani na ty sportovce, kteří nesměli reprezentovat z politických důvodů a jejichž jména měla navždy zmizet z encyklopedií i z paměti lidí. I proto jsme nechtěli, aby letošní výkony a úspěchy zůstaly zapomenuty navzdory prazvláštnímu roku, který jsme všichni prožili,“ dodal předseda KSN.

Čeští sportovci i v roce 2020 vozili medaile ze světových a evropských šampionátů, bodovali ve Světovém poháru, uspěli v silné mezinárodní konkurenci na turnajích, závodech i v prestižních ligových soutěžích.

Trojnásobná vítězka ankety Martina Sáblíková znovu sbírala vavříny na rychlobruslařských oválech. Na mistrovství světa vyhrála závod na 3000 metrů a na pětikilometrové vzdálenosti skončila druhá, navíc už potřinácté vyhrála celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích. „To všechno z ní dělá nejvážnější aspirantku na křišťálovou korunu určenou králi či v jejím případě královně českého sportu. Pokud padne volba nakonec skutečně na Martinu, stane se po Věře Čáslavské a Janu Železném teprve třetím sportovcem v historii, který anketu vyhrál čtyřikrát,“ poznamenal předseda Pavlis.

Dařilo se i Ester Ledecké, která úspěšně kombinuje dva zimní sporty - alpské lyžování a snowboarding. Jako první v historii dokázala v jedné sezoně vyhrát závod Světového poháru v obou disciplínách. Celkově byla ve Světovém poháru druhá ve sjezdu a třetí v kombinaci. Tenistka Petra Kvitová na Roland Garros v Paříži dokráčela do semifinále, na Australian Open skončila o kolo dříve.

Výraznou stopu zanechali v uplynulém ročníku NHL čeští hokejisté. Bostonský útočník David Pastrňák v předčasně ukončené základní části získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce soutěže, dvojice Ondřej Palát a Jan Rutta poté s Tampou Bay vyhrála Stanleyův pohár.

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík vyhrál se španělskou Sevillou Evropskou ligu. Josef Černý se na Giru d’Italia postaral o první české etapové vítězství po osmi letech, Tomáš Bábek se zase stal na dráze mistrem Evropy v závodě na kilometr s pevným startem. Biatlonistka Lucie Charvátová šokovala na mistrovství světa bronzem ve sprintu. Úspěšný rok prožili i vodní slalomáři, tituly mistrů Evropy vybojovali kajakáři Jiří Prskavec, Kateřina Kudějová a kanoistka Gabriela Satková. Lezec Adam Ondra vyhrál závod Světového poháru na obtížnost.

Dnes zahájené hlasování bude mít uzávěrku v pondělí 30. listopadu, takže novináři budou mít dost času na to, aby ve své volbě zohlednili i případné úspěchy českých judistů na blížícím se mistrovství Evropy. A v akci bude i Lukáš Krapálek, dvojnásobný vítěz ankety.

V kolektivech zaujala třetím místem na světovém šampionátu biatlonová štafeta. Dráhoví cyklisté vybojovali v týmovém sprintu na mistrovství Evropy stříbro. Futsalisté se dostali na mistrovství světa, fotbalová reprezentace do 21 let na evropský šampionát své věkové kategorie. A řekne si o hlasy i fotbalový reprezentační A-tým postupem do elitní skupiny Ligy mistrů? Uvidíme ve středu večer.