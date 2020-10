Nejistota pro sportovce pokračuje. Vláda prodloužila omezení do 20. listopadu

Další mezinárodní akce v Česku budou muset žádat o výjimku. Týká se to například mistrovství Evropy v judu, fotbalových klubových i reprezentačních zápasů nebo Světového poháru v cyklokrosu.

Sport je v Česku kvůli šíření koronaviru ochromený od 12. října. Na rozdíl od jiných evropských zemí, kde se rovněž přijímají restrikce kvůli druhé vlně epidemie, je zastavený i ten profesionální.

Před nuceným odchodem ministra zdravotnictví Romana Prymuly byl podle zástupců fotbalu a hokeje blízko restart nejvyšších soutěží v těchto sportech, ale nový ministr Jan Blatný se k tomu zatím konkrétně nevyjádřil. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička se snaží vyjednat povolení tréninků profesionálů v halách a na dalších vnitřních sportovištích, ale i to je zatím marné.

Vláda na dnešním zasedání prodloužila o sedmnáct dní všechna mimořádná opatření, která měla původně vypršet 3. listopadu. Umožnilo jí to rozhodnutí Sněmovny, která prodloužila nouzový stav. Nejistota zejména profesionálních sportovců tak pokračuje.

U hygieny budou muset žádat o výjimky pořadatelé mezinárodních akcí. Hned příští čtvrtek hraje další domácí zápas v Evropské lize fotbalová Slavie Praha, na 15. a 18. listopadu jsou do Plzně naplánovaná reprezentační utkání fotbalové Ligy národů s Izraelem a se Slovenskem. V první polovině listopadu mají čeští zástupci doma zasáhnout do evropských pohárů ve volejbale, házené a basketbale. Tuzemské kluby přitom už bezmála tři týdny nesmějí trénovat v hale.

Na 15. listopadu je naplánovaný SP v cyklokrosu v Táboře. Na samém konci aktuálního nouzového stavu, od 19. do 21. listopadu, by se mělo v pražské O2 Areně uskutečnit mistrovství Evropy v judu s domácí hvězdou Lukášem Krpálkem. To je akce pro několik stovek lidí.