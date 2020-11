Teplický šéf: Likviduje nás, že se nehraje. Dopady jsou obrovské

Jaká je nyní situace v klubu?

Trénujeme, čekáme a pereme se. Je potřeba, aby se už ministerstvo nějak vyjádřilo.

Je komplikace, že má zdravotnický resort nového šéfa?

Neviděl bych problém v tom, že se vyměnil ministr. Nevím, jaký na to má názor pan Blatný, ale fotbal je pro hráče práce. Jako někdo chodí do továrny nebo do úřadu. A myslím si, že nikdo nikoho nenakazí tím, že bude hrát fotbal. Když může trénovat, tak proč by se nemohlo hrát? Samozřejmě zatím bez diváků.

Pokračujete v přípravě po celou dobu, co je liga přerušená?

Zatím ano. Věřili jsme, že na žádost fotbalové asociace o obnovení soutěží ministerstvo nějak zareaguje, bohužel, co vím, tak zatím žádná reakce nepřišla, což je to nejhorší, co může být. Čekali jsme, že se to uvolní už minulý týden, teď věříme, že to přijde co nejdřív. Pokud by se měl prodloužit tento stav, tak bude problém s termíny. A upřímně si neumím představit, že budeme hrát fotbal o Vánocích.

Kapitáni fotbalových a hokejových klubů poslali premiérovi Andrejovi Babišovi otevřený dopis, v němž mluví tom, že přerušení soutěží devastuje sport. Podepsal byste to?

Samozřejmě, že to je devastace sportu. Snad se to rozběhne co nejdřív, protože tento stav nás likviduje. Není to tak, že vám někdo dá peníze, když nic neděláte, když neplníte závazky vůči partnerům.

Věříte, že soutěže začnou už příští víkend?

Samozřejmě bych si to přál, ale nevím, co se stane. Nikdo nám neřekl, můžete hrát za takových a takových podmínek. Myslím, že Ligová fotbalová asociace nastavila podmínky celkem dobře, ohledně testování a dalších věcí. Takže fotbal určitě není zdrojem nějaké velké, nebo dokonce plošné nákazy.

Jaký má tato situace dopad na rozpočet klubu?

Naprosto zásadní. Má to dopad na ekonomiku, tudíž na všechny naše partnery. Ať přímé, nebo na ty, co zajišťuje LFA. Není to tak, že se nebude chodit do práce, nebude se smět nic vykonávat, ale peníze potečou dál. Škody vyčíslit zatím neumím, ale je to v řádech milionů. Uvidíme, jestli dorazí ta slibovaná podpora od státu. A pak je otázka, co bude příští rok. To dnes nikdo neví.

Ke snižování platů jste nepřistoupili?

To nyní neřešíme. Je to složité. Hráči mají smlouvy, nejde jim jen tak říct, že dostanou méně.

Korupční aféra kolem Romana Berbra Servis iDNES.cz

Jak vy osobně vnímáte kauzu Berbr? Měl by předseda Malík rezignovat, nebo asociaci vést až do řádné valné hromady?

Podle mě by měl odstoupit. Argumentuje se tím, že když odejde ještě před okresními a krajskými volbami, budou do čela fotbalu zvoleni stejní lidé. Ale máme někde záruku, že se v nadcházejících volbách změní vedení okresů a krajů tak zásadním způsobem? Zvlášť, když uvidí, že se ve vedení asociace kromě zatčení pana Berbra nic nezměnilo? Já myslím, že by ta změna měla začít i seshora, nejen odspoda. Ve výkonném výboru je spousta lidí, co se tam dostala jen díky Berbrovi. A nejen předseda Malík. Takže si myslím, že bychom neměli čekat na volby v okresech a krajích.