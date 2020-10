Teplický trenér Hejkal: Nazarov asi končí, každá koruna teď dobrá

Ligoví hráči jsou jako na trní. Začne se? Nezačne? „Trénujeme venku v počtu 20 lidí a za podmínek, které jsou povolené. Připravujeme se, až se to spustí. Už jsme to malinko očekávali tento víkend, tak to teď očekáváme příští víkend.“

Výměna ministra zdravotnictví restart oddálila. „Měli jsme zprávy, že to vyjde. Kdyby zůstal Prymula, tak by to pustil. Pak poslala Ligová fotbalová asociace mail, že to nejde,“ líčí kouč sklářů, kteří v šesti zápasech posbírali šest bodů. „Teď jedna strana říká, že to ani příští víkend nebude, druhá strana, že určitě ano. Musíme být v pohotovosti.“

Jen trénovat bez vidiny utkání, to je ubíjející a demotivující. „Tréninky jsou takové rozvíjející. Což hráče po čase přestane bavit, protože jsou nastavení na zápasy, na emoce. A to jim chybí,“ vnímá to Hejkal.

„Nehrajeme dlouho. Už na jaře byla dlouhá pauza, teď je zase. Sezona je prapodivná. Prostě divná. LFA nám řekla, ať jsme v pohotovosti, že start může být už příští víkend. V to doufáme, protože tohle nemá se sportem nic společného. Když vidím amatérský sport, 3. liga a dolů se nehraje, děti netrénují, to je blbé.“

Teplice se připravují jednou denně, i tak je to logisticky komplikované. Hráči nesmí využívat vnitřní prostory. „Přijedou před stadion, už v tričku. Do posilovny nemůžeme, nikam dovnitř, jen na hřiště. Regenerace je zakázaná, takže tréninky jsou upravené tak, aby v dalším dni nedošlo ke svalovému zranění. Nesmíme se sprchovat, hráči si venku převlíknou tričko, v rohu trenky a jedou zpátky do Prahy.“

Fotbalovým koloritem už jsou testy na covid-19. „Není to žádná mňamka. Někdy je to docela dobré. Když má odběrová firma těžkou ruku, tak horší,“ vykresluje trenér Hejkal pravidelné odběry.

V kádru mu chybí zraněný Alois Hyčka, který je po operaci ramena. „Nemocné jsme taky měli, po karanténě jsou zpátky. Ale víte, jak to je; přijde parta na testování, najednou máme čtyři bezpříznakové a celá příprava je pryč,“ želí Hejkal.

„Kromě Hyčky je dlouhodobě mimo i zraněný Jevgenij Nazarov. Není tajemstvím, že se v zimě vrací do Krasnodaru. Končí mu hostování a my nevíme, jestli uplatníme opci. Každá koruna bude dobrá, opravdu teď v krizi není na rozdávání.“