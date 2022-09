Račice hlásí připraveno. Na veslařské MS míří i třináct českých lodí

Stačí jen trocha počtů a je jasné, o jak velkou událost jde.

Více než 1500 účastníků.

946 veslařek a veslařů.

65 různých federací.

„Pro české veslování to je velká příležitost. Zároveň ale i velká zodpovědnost,“ říká Ondřej Šebek, předseda veslařské svazu. „Mísí se ve mně natěšenost a nervozita. Ale vnímám to tak, že to, co jsme mohli udělat, jsme udělali. Další věci – jako třeba počasí – už neovlivníme.“

Organizátorům se osvědčily zkušenosti z nedávného šampionátu do 23 let. Letošní akce je pochopitelně mnohem větší, náročnější na přípravu, přesto se odehrály jen dvě zásadnější změny.

Tou první je účast paraveslařů, což obnášelo přizpůsobení kanálu. Druhou jsou pak diváci na tribunách.

Loni byl kvůli protipandemickým opatřením vstup do areálu omezený, letos by závodníky měly hnát tisíce hrdel. Na finálové dny, které jsou na programu od pátku 23. září do neděle 25. září, pořadatelé pomýšlejí na návštěvy přesahující tři tisíce lidí.

„Věřím, že lidé vytvoří sportovcům dobrou atmosféru, aby mohli předvést skvělé výkony,“ přeje si Šebek. „Je to pro nás i příležitost ukázat veslování veřejnosti, aby se zvýšil zájem v loděnicích.“

V bouřlivou atmosféru věří i čeští závodníci. A že ji tuzemští fanoušci umí vytvořit.

Český veslaři na MS v Račicích Muži:

Jan Potůček (skif); Jan Cincibuch, Jakub Podrazil (dvojskif); Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek (dvojskif lehkých vah); Jan Chládek, Adam Kulhánek (dvojka bez korm.); Milan Viktora, Jiří Kopáč (dvojka bez korm. lehkých vah); Adam Kapa, Jakub Kyncl, Matěj Mach, Dmytro Baranivskyj (čtyřka bez korm.); Filip Zima, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla, Jan Fleissner (párová čtyřka); Daniel Nosek, Adam Šnajdr, Jan Čížek, Jan Chlebovský, Štěpán Keller, Marek Diblík, Václav Baldrián, Matouš Dočekal, kormidelnice Barbora Zelenková (osma). Ženy:

Lenka Antošová (skif); Pavlína Flamíková, Radka Novotníková (dvojka bez korm.); Alice Prokešová, Markéta Nedělová (dvojskif); Kristýna Neuhortová, Veronika Činková (dvojskif lehkých vah); Simona Pašková, Alžběta Zavadilová, Eliška Podrazilová, Barbora Podrazilová (párová čtyřka).

V roce 2017 se o tom při evropském šampionátu přesvědčila třeba skifařka Lenka Antošová, kterou spolu s parťačkou Kristýnou Fleissnerovou diváci dohnali až ke zlatu.

„Ani se to nedá popsat, to se musí zažít,“ usmívá se Antošová při vzpomínce na bouřící davy. „Sama jsem hrozně zvědavá, jestli tehdejší atmosféru letos fanoušci překonají. Dá se to vůbec?“

Právě ona – nyní už jezdící ve skifu sama – bude patřit k celkem třinácti českým lodím, které se šampionátu zúčastní.

„Všechny naše posádky byly různě po Evropě na soustředěních,“ přibližuje Ondřej Synek, sportovní ředitel svazu. „Natrénovali, jsou zdraví, což je nejdůležitější. Takže doufám, že jsou připravení podávat nejlepší výkony.“

Synek byl na vrcholných akcích pravidelným sběratelem medailí. Pětkrát se stal mistrem světa, třikrát cenný kov přivezl z olympiády. Takové ambice ale letos čeští zástupci mít nebudou. Za úspěch považují všechna umístění mezi deseti nejlepšími.

„Pódium by bylo z říše snů, jakékoliv finále skvělé a každá desítka se počítá,“ povídá Šebek. „Berme to tak, že první desítka je ve světové konkurenci úspěch. Vždyť tak to mají i jiné sporty.“

Největšími nadějemi jsou členové dvojskifu lehkých vah Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek, čtvrtí z olympijských her v Tokiu.

„Musím říct, že se cítíme velmi dobře,“ je spokojený Šimánek. „Byli jsme na tři týdny na soustředění v Chorvatsku, takže to snad zužitkujeme.“

A Vraštil dodává: „Hezký výsledek bude, když se dostaneme do finále A. Ale nebudeme se tím nějak znervózňovat, hlavně se chceme soustředit na závod, který nás bude čekat.“

Kromě samotného zápolení o světové tituly bude ozdobou šampionátu i výstava s názvem Row row row, na které se podíleli čeští, britští a američtí umělci, již ztvárnili téma sportu a veslování. A také Synkova exhibiční rozlučka s kariérou.

Nejúspěšnější český veslař historie Ondřej Synek se svými medailemi z velkých akcí.

Do Česka na ni dorazí Novozélanďan Mahé Drysdale a Nor Olaf Tufte, oba dvojnásobní olympijští šampioni. Také Brit Alan Campbell, Švéd Lassi Karonen a Slovinec Iztok Čop.

„Moje příprava probíhá zdárně. Už jsem byl třikrát na vodě,“ rozesmál se Synek. „Zvládnu 250 metrů v kuse, tak doufám, že to dám ještě dohromady a budu schopný těch 500 metrů ujet.“

Přesto má před svými někdejšími soupeři a nyní parťáky náskok. „Ti, si myslím, že teď zvládnou tak sto padesát metrů,“ vtipkoval.