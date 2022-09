Bubble line, devět drah, rozpočet sto milionů. Veslařské Račice budou světové

„Všechno je nachystáno, dolaďují se jen detaily,“ hlásil šéf organizačního výboru Dušan Macháček při obhlídce areálu. „Těšíme se, že diváci vytvoří kotel,“ nemůže se dočkat Michal Kurfirst, ředitel arény.

Jak velká akce vás čeká?

Kurfirst: Když sem přijel dlouholetý ředitel areálu a dvojnásobný olympijský medailista Zdeněk Pecka, zavzpomínali jsme, jak tady byly první mezinárodní závody v roce 1986. Pak mistrovství světa juniorů a v roce 1993 už velké mistrovství světa veslařů, na které teď navazujeme. Vašek Chalupa tehdy zajel stříbro, drželi jsme mu tady pěsti. Letos jde ovšem o zdaleka největší akci, kterou areál zažil. Když to porovnám s rokem 2017 a světovým šampionátem rychlostních kanoistů, odhadujeme, že toto mistrovství světa bude s ohledem na počet lidí dvojnásobné. Jako zajímavost vždycky dávám jídlo: jsou objednané tři tuny masa a čtyři tuny příloh. Areál je připraven.

Macháček: Od středy je oficiálně otevřený, funguje i záchranka na vodě, pravidelně jezdí autobusy. Závodníky jsme ubytovali v perimetru 50 kilometrů od Račic všemi směry. Většina výprav bydlí v Praze, ty menší v Roudnici, Slaném nebo Lovosicích. Zúčastní se 65 federací, chybí Rusko a Bělorusko, kvůli válce startovat nesmí. Veslařů je zhruba 930, uskuteční se 29 disciplín, z toho devět paraveslařských. A my organizátoři jsme jako Sparta a Slavia. Dělíme se na středisko Event, což jsem já, a středisko Provoz, což je Michal. Vzájemně si vycházíme vstříc a funguje nám to.

Labe Aréna Račice se chystá na MS veslařů, které startuje v neděli.

Upravovali jste areál?

Macháček: Už v roce 2017 tu závodili parakanoisté na svém mistrovství světa, pro nás veslaře to bude premiéra. A velká výzva. Museli jsme udělat nájezdovou rampu pro vozíčkáře na ponton 4, ale tím to nekončí. Byla potřeba vyřešit stravování, dopravu na hotel, pro některé bezbariérové ubytování. A v tom není Česko úplně na špici, najít ho v dosahu nebylo nic jednoduchého.

Kurfirst: Opět jsme namontovali mobilní, zastřešenou tribunu. I díky ní byla tehdy na mistrovství světa kanoistů úžasná atmosféra. Je to relativně nový koncept, chválíme za něj Jiřího Kejvala. Dříve tady stála dřevěná tribuna, ale už byla za svojí životností.

Jaká je tedy divácká kapacita?

Macháček: Mobilní tribuna pojme 1 296 fanoušků, na stávající nekrytou počítáme s tisícovkou diváků. Máme i místa na stání pro ty, co netouží sedět, ale po tom moc není poptávka. Kdybychom praskali ve švech, je tu tedy dalších tisíc míst.

Kurfirst: K vodě diváci nemůžou, to je uzavřená zóna.

Nelze si nevšimnout obřích poutačů v areálu.

Macháček: Hodně jsme se věnovali výzdobě, takhle velkoplošný branding zažívá premiéru, je vidět z každého koutu. A všichni, kdo sem přijdou, říkají Wow!

Počasí je v posledních dnech trochu divoké, jste i na to připraveni?

Macháček: Veslaři a veslařky jsou odolní, závodíme i v nepohodě. Dokážou nás rozhodit jedině bouřky s blesky, to se závodit nesmí. Dokonce když se blýská, do pár minut musí všichni opustit dráhu, i kdyby museli vystoupit na strmý břeh. V dešti se závodí vesele. Co může způsobit problémy, to je silný neregulérní vítr z boku, na to je taky řešení. Například že místo osmi lodí jede jen šest.

Poznamenala váš šampionát energetická krize?

Macháček: Není to tak, že bychom museli mistrovství světa zastavit kvůli pětinásobným cenám energií. Nárůst cen na všechno nás ale zaskočil, vyšší jsou ceny za stravu, ubytování i služby. Byli jsme povinni garantovat cenu ubytování už v roce 2019, kdy nám mistrovství přidělili. I když jsme počítali s nárůstem, ani v nejdivočejších snech jsme netušili, že se inflace vyšplhá do takových výšin. Pevně ale věřím, že skončíme aspoň na černé nule. Cokoli nad to budeme považovat za úspěch. Rozpočet máme bez započtení plateb od výprav zhruba sto milionů korun.

Novinkou je i výstava ROW ROW ROW Račice, inspirovaná veslováním. Kde bude?

Macháček: Mezi zastřešenou tribunu a restaurací jeřáb nainstaloval prosklené kontejnery. Výstava bude probíhat od neděle do neděle, vernisáž je v pátek odpoledne. Diváci si můžou prohlédnout kresby spojené s veslováním, máme tady taky sochu z vesel.

Budou mít diváci k dispozici velkoplošnou obrazovku?

Macháček: Budou dvě a jsou tak velké, že spodním řadám trochu překáží ve výhledu na vodu. Věříme, že jim to vynahradí přenos z každého závodu. Lidé uvidí, co se děje na trati. Budou tam nejen obrázky, ale také technické údaje o mezičase, frekvence, pořadí. Na lodích jsou instalovány GPS moduly, bude to velký zážitek. Graficky bude znázorněné, kde jaká loď na trati je. Na to se těším, zatím se to nikde jinde nezkoušelo.

Poznamenají šampionát ještě nějaká covidová opatření?

Macháček: V závodnické zóně je povinnost vevnitř nosit roušky, máme jich nakoupeno pět tisíc, kdyby ji někdo neměl. Pro diváky žádné omezení nemáme. Předávání medailí už nebude bezdotykové jako donedávna, ale standardně se potřese pravicí a předá se medaile.

Proč je nachystáno devět drah místo standardních osmi?

Macháček: To je unikát, nemáme o kolečko, ale o dráhu navíc. Je to speciální požadavek Mezinárodní veslařské federace, ne kvůli závodům, ale kvůli dopravě na tréninky. Stálo to spoustu peněz, jsou očíslované 0 až 8 a komise určí, na jakých se bude závodit. Museli jsme kvůli tomu jednotlivé dráhy o pár centimetrů zúžit, dostlali jsme na to výjimku.

Novinkou je také bubble line. Bublinky, které určují cílovou čáru.

Macháček: V Česku jde o premiéru. Bubble line neslouží k žádnému měření, spíš je pro diváky, aby jim znázornila cílovou čáru.

Kurfirst: Zkoušíme ji, museli jsme ji narovnat podvodními lany.

Začínáte už v sobotu. Čím?

Kurfirst: Čeká nás slavnostní zahájení, šampionát otevře hejtman Ústeckého kraje s radními. Přijedou školy, které si vybraly jednotlivé výpravy, jimž budou fandit. A proběhne velká trenažerová regata, je nahlášeno pět set dětí a dvě stě dospělých.