Tokio nás motivuje, říkají Vraštil a Šimánek. Finále chtějí i v Račicích

„Hezký výsledek bude, když se dostane do finále A,“ přemítá Vraštil. „Ale že bychom se považovali za nějaká želízka? To asi ne.“

Opravdu?

Vraštil: Nevím… Jirko, poznávají tě lidé na ulici? (smích)

Šimánek: Ne, mě ne. (smích) Ale vážně: Myslím, že tlak není tolik znát, protože nevozíme medaile. Kdyby nás byly plné noviny, měli jsme pódia ze svěťáků a z Evropy, tlak asi ucítíme, ale takhle ne. Samozřejmě jsme rádi za výsledky, které jezdíme, ale ještě to není na takové úrovni, která by nás tlačila k velkým povinnostem.

Ani čtvrté místo v Tokiu takové není?

Š: Musím říct, že já si Tokio tolik nepřipouštím. Jen to mám tak, že si chci dokázat, že jsme na olympiádě zajeli, na co jsme opravdu měli. Ne, že nám to jen vyšlo.

Takže je pro vás výsledek z Tokia takovou motivací?

V: Ano. Roky předtím jsme často jezdili na dosah finále A, jenže nám to vždycky nevyšlo. Před olympiádou jsme na mistrovství Evropy ve Varese (kde byli čtvrtí) ale najednou zjistili, že dokážeme finišovat. Že nám v závěru nedojde a dokážeme do áčka postoupit. Tohle jsme si potvrdili i na závěrečné kvalifikaci na olympiádu, kde jsme byli druzí a do Tokia postoupili. Dalo nám to křídla a olympiáda byla za odměnu.

Miroslav Vraštil (vpravo) s Jiřím Šimánkem na olympijských hrách v Tokiu

Jaká je hranice mezi finále A a B? Museli jste udělat nějakou změnu?

V: Ani ne. V tréninku jsme nic moc nezměnili, spíš je to o trpělivé práci. Věřili jsme procesu, který jsme měli, a najednou to šlo. O to je to ale teď těžší. Už z áčka nechceme jít pryč. Jenže v něm je místo jenom pro šest nejlepších.

Jak vzpomínáte na mistrovství Evropy v Račicích v roce 2017?

Š: Vzpomínám si, že to pro mě byly jedny z prvních velkých závodů. Něco neuvěřitelného. Projížděli jsme pod velkou tribunou, celá jásala, všichni tleskali. Doufám, že to teď bude podobné. Že aspoň trošku vyjde počasí a bude to parádní.

Jak moc vám fanoušci při závodě pomohou?

Š: Tím, že jedeme dva tisíce metrů, tak je většinu trati neslyšíme. Reálně jsou slyšet asi na poslední pětistovce. Jenže to jsou právě momenty, kdy je nejvíc potřebujeme. Jsou to totiž nejhorší metry, už moc nemůžeme.

Jste před domácími závody více nervózní?

Š: Myslím si, že je pro mě spíš vnitřně svazující, že je to mistrovství světa. Nervozita před velkými závody je totiž vždycky dost podobná, ať jsou kdekoliv. Směřujeme k nim celou sezonu, v břiše mám před nimi takový nepříjemný pocit…

V: Mně je teď hrozně, jak jsi to připomněl. (smích)

Je výhoda, že znáte račické prostředí?

V: To uvidíme. Má být hnusně, zima, vítr. Ale možná se to v tomto počasí projeví víc, než kdyby bylo hezky. Ale stejně pak musíme udělat dvě stě padesát temp co nejlépe. S tím do toho musíme vstoupit a uvidíme, jak to dopadne.

Před šampionátem jste byli na soustředění v Chorvatsku. Jaké bylo?

V: Měli jsme kvalitní tréninky. Dokonce, když jsme jezdili s bratry Sinkovičovými, byli jsme jim stoprocentně rovnocennými partnery. Přitom oni jsou nejlepší na světě, dvojnásobní olympijští vítězové, borci. Až nás to překvapilo. Krize nás potkala jen na konci kempu, takže jsme to zvládli dobře. Nejnáročnější byla cesta domů: lidi jeli z dovolených, dvanáct hodin jsme strávili v autě.

Miroslave, zvládl jste veslařské tréninky skloubit s přípravou na havajského Ironmana, který vás čeká?

V: Jo jo, dokázal. Dokonce mám naběháno asi o 400 kilometrů víc než loni, což je super. Kupodivu to ani neovlivnilo trénink na vodě.

Jak se vám to daří?

V: Pro mě je vždycky nejtěžší najít správný balanc. Aby neutrpělo veslování a zároveň za to stála i příprava na triatlon a naběhal jsem a najezdil potřebné kilometry. Veslařské tréninky máme dopoledne, triatlonu se věnuju po nich. Večer jsem byl třeba unavený, říkal si, jak budu vypadat ráno. Jenže to pak bylo super. Fakt se to vydařilo.

A co vy, Jiří? Nejdete si se svým parťákem třeba někdy zaběhat?

Š: Ne, já ne. Já bych asi takový nebyl a mně by to veslařský trénink ovlivnilo. Já jsem ale třeba jezdil na kole. Takhle ke konci sezony trénujeme už jen jednou denně a pak se můžeme věnovat doplňkovým sportům. Každý děláme, co nám vyhovuje.