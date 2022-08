Světová elita i Synkova exhibice. Račice se chystají na mistrovství světa

Před evropským šampionátem Synek doufal, že by se tři české posádky mohly dostat do finále. Nakonec se však do jízd o medaile kvalifikoval jen dvojskif lehkých vah s Miroslavem Vraštilem a Jiřím Šimánkem, další bojovaly marně.

„Ukázala se současná forma a připravenost našeho týmu. Pohybujeme se úrovní ve finále B,“ míní Synek, nyní sportovní ředitel veslařského svazu. „Na druhou stranu naše posádky neudělaly ani jednu technickou chybu, nikdo nezaškobrtl, což bylo často k vidění.“

I proto usuzuje, že čeští závodníci veslovat umějí a po technické stránce nezaostávají. V čem ale ztrácejí, je fyzická výkonnost.

„Ta musí být náš dlouhodobý cíl,“ ví trojnásobný olympijský medailista. „Všichni musí přidat padesát wattů, takhle jednoduché to je. Když si vezmete, že já jsem jezdil na trenažeru 560 wattů na dva kilometry, tak naši kluci dnes jedou třeba 450. Když se jim padesát podaří přidat, budou jezdit ve finále a o medaile.“

Pochopitelně si ale uvědomuje, že se jedná o běh na dlouho trať. Za dva měsíce žádné zlepšení nečeká, spíš za několik let.

„Závodníků máme hodně, ale je to dlouhodobý proces,“ povídá. „Kluci a holky budou muset dlouhodobě pracovat, zabere jim to třeba tři čtyři roky a pak to přijde. Určitě dlouhodobý cíl je olympiáda v Los Angeles 2028, kam budeme chtít kvalifikovat co nejvíc lidí.“

Veslařský svátek v Česku

Podstatně bližší metou je pro veslaře zářijové mistrovství světa, které se po devětadvaceti letech odehraje na domácí půdě v Račicích.

Bude to událost, pořadatelé čekají na tři finálové dny plno. Tři a půl tisíce fanoušků.

„Se zahraničními výpravami – hlavně z anglosaských zemí a Německa – jezdí hodně lidí. Navíc je to i svátek pro české veslování, takže předpokládám, že i naše komunita se přijde podívat,“ vyhlíží Ondřej Šebek, předseda veslařského svazu.

Ani čísla účastníků malá nebudou.

1600 sportovců ze 64 zemí.

500 lidí v rámci doprovodu.

„Je to globální akce,“ říká Šebek. „Musíte dostat lidi z letiště, ubytovat je. I požadavky na režim na trati jsou náročné.“

I veslaři pomáhají Během šampionátu si budou moci fanoušci všimnout, že kromě české vlajky zdobí dresy reprezentantů i logo Dobrého anděla. Právě s nadací, která pomáhá rodinám s dětmi, v nichž se potýkají s vážným onemocněním, veslařský svaz navázal spolupráci. „Musím říct, že to vnímáme hodně pozitivně. Všichni jsou s tím ztotožnění, líbí se jim to. Dbají, aby Dobrého anděla prezentovali co nejlépe,“ říká Synek.

I proto si pochvaluje loňskou zkušenost s pořádáním světového šampionátu do 23 let. Osahali si, co akce podobného měřítka obnáší. Nabrali zkušenosti.

„Byl to takový test. Dopadl na výbornou, takže i tohle mistrovství světa připravuje stejný a zkušený tým,“ popisuje předseda. „Máme jen dvě změny. První je, že součástí budou i závody paraveslařů, takže jsme museli udělat nějaké úpravy pro hendikepované sportovce. A druhou, že – věříme – budou diváci. Takže řešíme parkování a tribuny.“

Co se týká českých sportovních ambic, Šebek by za úspěch považoval posádku ve finále.

„Buďme nohama na zemi, nejezdí Mirka Knapková ani Ondra Synek, kteří byli adepty na medaile. Pódium by bylo z říše snů, jakékoliv finále beru. Berme to tak, že první desítka je ve světové konkurenci úspěch. Vždyť tak to mají i jiné sporty,“ říká.

Trénink čeká i Synka

Lehký a těžký dvojskif mužů před šampionátem absolvuje ještě soustředění v Chorvatsku, ženy zase čeká kemp v italském Livignu a potom se budou reprezentanti připravovat na Slapech. I mistrovství Evropy jim posloužilo jako příprava.

„Nechci říkat, že by všichni Evropu vypustili a jeli ji z plného tréninku,“ povídá Synek. „Ale vrchol sezony teprve přijde a na něj všichni směřují energii.“

Do Račic posádky zamíří dva dny před začátkem akce. Dřívější termín by vzhledem k vytíženosti tamních drah nedával smysl.

„Hlavně musí zůstat všichni zdraví, žádný covid,“ usmál se Synek. „Teď se jim samozřejmě tréninky začnou zkracovat, budou se jezdit víc do rychlosti, aby měli výbušnost. Další věcí je to nepokazit, nepřetrénovat se a tak podobně.“

Nejúspěšnější český veslař historie Ondřej Synek se svými medailemi z velkých akcí.

Trénink čeká i jeho samotného.

Ne, nevrací se zpátky do závodů. V Račicích pořádá exhibiční rozlučku s kariérou, kterou si chce užít.

„Nechci si veslování ještě zošklivit, takže se párkrát svezu. Od prvního září chci na vodu minimálně obden,“ říká pětinásobný mistr světa. „Pauza je znát. Nabral jsem dvacet kilo, nemám fyzičku, žádné mozoly a puchýře, takže než najedu nějaké kilometry, bude to asi bolet. Ale je to jako na kole, to se nezapomíná.“

Do Česka na exhibici dorazí Novozélanďan Mahé Drysdale a Nor Olaf Tufte, oba dvojnásobní olympijští šampioni. Také Brit Alan Campbell, Švéd Lassi Karonen a Slovinec Iztok Čop.

„Všichni potvrdili, že přijedou,“ říká Synek. „Chudák Mahé poletí dva dny ze Zélandu, ale i on se prý těší.“

I takové bude lákadlo šampionátu.