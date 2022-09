Synkovu rozlučkovou exhibici ozdobí hvězdy Drysdale i Tufte

„Mrzí mě, že konec kariéry byl takový, jaký byl, ale opravdu jsem už nemohl. Doufám, že si trošku zazávodím během exhibice. V lodi jsem rok neseděl, asi bych si to měl předtím vyzkoušet, jestli jsem to nezapomněl. Ale mám velký náskok. Psal mi jeden z mých soupeřů v exhibici Alan Campbell, že v lodi neseděl šest let, ten má víc co dohánět,“ usmíval se Ondřej Synek, nyní již sportovní ředitel Českého veslařského svazu.

Týden před startem šampionátu rozverně hlásil, že už zvládne 250 metrů.

Na jeho exhibiční závod dorazí olympijští šampioni Mahé Drysdale z Nového Zélandu a Olaf Tufte z Norska, bronzový olympijský medailista z Londýna Brit Alan Campbell, Švéd Lassi Karonen (čtvrtý v Londýně) a Slovinec Iztok Čop, olympijský šampion ze Sydney na dvojskifu a pozdější světový šampion na skifu. Závod odstartuje v neděli 25. září odpoledne, před posledním medailovým ceremoniálem osmy žen.