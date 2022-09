Ukrajinští veslaři u Labe závodí i pomáhají. Jsou slušní, ochotní, cení si v Račicích

V Labe aréně je už druhá skupina veslařů z Ukrajiny, země, která čelí ruské agresi. Kvůli válce nesmějí na mistrovství světa startovat Rusko a jeho spojenec Bělorusko.

„První skupina juniorských veslařů, kteří pocházeli z území od Charkova po Kyjev, u nás byla do konce srpna, teď se vrátili do Kyjeva,“ prozradil Michal Kurfirst, ředitel Labe arény Ústeckého kraje. „Druhá skupina starších veslařů kategorie U23 tady trénuje, je jich deset. A podílejí se i na přípravě šampionátu. Zůstanou tu až do října.“

Ukrajinští veslaři pomáhají v Račicích technickému týmu, který se stará, aby všechno klapalo. „Řeší ustrojení dráhy, postavení stanů, napojení vody a tak dál,“ vypočítal Kurfirst. „V rámci svých dovedností a časových možností, protože tady i trénují, jsou součástí tohoto týmu. Každý den dostávají nějakou část práce. A protože jsou zde už delší dobu, považujeme je za zkušenější a můžou dělat samostatnější činnost.“

Ředitel areálu si je nemůže vynachválit. „Jsme rádi, že se to takhle propojilo. Máme s nimi velmi dobré zkušenosti, jsou slušní, připravení kdykoli pomoct. Jsme rádi, že jim můžeme vyjít vstříc.“

Pro ukrajinské veslaře je těžší soustředit se na závody vzhledem k hrůzám v jejich zemi. „Většinou se snažíme na válku neptat, téma naťukneme jen občas. Oni jsou smutní, zároveň jsou rádi, že jsou schopní zajistit plnohodnotnou přípravu pro mladší reprezentanty. V Ukrajině by tu možnost neměli. Takže trénují a na dálku se vypořádávají se situací, která tam je,“ líčí Kurfirst.

V Labe aréně už v dubnu poskytli azyl ukrajinským kanoistům. „Kromě ubytování, zázemí pro trénink a stravování jsme museli také vyřešit, jak se postarat o jejich domácí mazlíčky. A taky jsme jim zařídili výuku češtiny.“