Neskutečná atmosféra. Antošová vzpomíná na zlaté Račice, věří v podobnou kulisu

Čeká ji několik změn.

Kulisy evropského šampionátu nahradí mnohem honosnější. Do Račic tentokrát míří kompletní veslařská elita, jede se mistrovství světa.

A v závodě bude tentokrát spoléhat pouze na sebe. Soutěží už totiž ve skifu sama.

„Bude to určitě jiné,“ přemítá třicetiletá Antošová. „Mistrovství světa je delší, trvá celý týden. Takže se možná i fanoušci rozmělní do více dnů. Sama jsem zvědavá, jak to bude probíhat.“

Rok 2017 je v jejích vzpomínkách stále hodně živý. „Vybavuje se mi dost často a hodně na něj vzpomínám,“ říká.

Nejen proto, že zde zlatem zkompletovala svou evropskou medailovou sbírku, ale i kvůli atmosféře.

„To, co fanoušci vytvořili, bylo neskutečné,“ vzpomíná. „Vždycky jsem si myslela, že to na mě tolik nepůsobí. Ale opak. Dodalo mi to obrovskou energii. Nikdy jsem nic podobného nezažila.“

Přitom tehdy spolu s parťačkou Fleissnerovou mezi největší aspirantky na titul nepatřily. Antošová měla v zimě zdravotní potíže, pořádně začala trénovat až v únoru.

A na konci května už stála na startu kontinentálního šampionátu.

Při rozjížďce nezazářily a o postup musely tvrdě bojovat. Postupně se ale dostávaly do formy, věřily si a vše vyvrcholilo finálovým závodem.

„Když jsme tehdy jely na start, tak mi najednou blesklo hlavou, že vyhrajeme. Nevím proč, ale vůbec jsem nepochybovala,“ vyprávěla.

Sebevědomí jim dodala i dívčina, která jim ve startovním bloku držela loď. „Jen nám řekla: Hodně štěstí! Mě to ale tak povzbudilo, že jsem si neustále opakovala, že to bude dobré,“ líčila Antošová.

V závodě je pak mohutně hnali fanoušci. Vždycky, když se přiblížily k hloučku diváků, ozval se mohutný jásot.

„Zažila jsem olympiádu v Londýně, kde jsme navíc měly v závodě domácí Britky. Takže něco neskutečného. Tady to bylo podobné, jen jsme si uvědomily, že všichni fanoušci teď přejí nám,“ říkala.

Závod si pamatuje v několika momentech. Jak na 750 metrech byly třetí, jak se pak posunuly na druhé místo a poté na první.

„Projížděly jsme zrovna kolem tribuny a už to opravdu burácelo,“ ohlíží se. „Nedá se to ani moc popsat. To se musí zažít.“

I proto doufá, že fanoušci atmosféru z pět let staré akce napodobí. Prognózy jsou slušné, pořadatelé věří, že minimálně na finálové dny budou tribuny plné. Pojmout tři tisíce lidí.

„Dá se to ale vůbec překonat?“ ptá se Antošová.

Na světový šampionát se připravovala ve vysokohorském prostředí italského Livigna a poté v Praze. Do Račic se vydá v pátek a v neděli ji čekají první jízdy.

„Cítím se dobře,“ povídá. „Na mistrovství Evropy v Mnichově jsem byla trošku nemocná, teď jsem už v pořádku. Nějaký konkrétní cíl si ale nedávám. A ani o něm moc mluvit nechci.“

Domácí světový šampionát je pro ni ale každopádně velkou motivací. Takovou, že když po hrách v Tokiu přemýšlela, co dál, hned si řekla: Proč bych končila, vždyť se pojede v Račicích.

V TOKIU. Kristýna Fleissnerová a Lenka Antošová z České republiky v akci na LOH 2020. (28. července 2021)

„Jinak bych možná zvažovala, jestli po Tokiu pokračovat,“ přiznala. „Ale tím, že jsem znovu chtěla zažít domácí prostředí, tak to pro mě bylo jasné.“

Na druhou stranu se ale tlakem fanoušků nechce nijak svazovat. Tedy stejný recept jako v roce 2017.

„Musím říct, že když tady byla Evropa, tak na mě tlak tolik nedoléhal. Až jsem si trošku říkala: Vždyť jsme na mistrovství Evropy, nemá se něco dít? Věřím ale, že to teď bude podobné,“ doufá.

Klíč k zvládání tlaku je pro ni jasný. „Důležité je se dobře vyspat. A udělat vše pro to, aby den byl takový, jaký má být. Abych třeba něco nezapomněla, nespěchala. Prostě pohodička,“ přibližuje. „Snažím se i odstřihnout od okolí. Je to možná trochu sobecké, ale ani moc nesleduju ostatní závody. Třeba se jen podívám na výsledky.“

Před pěti lety se její zvyky osvědčily.