Program MS v ragby 2019 v Japonsku. Dovrší Nový Zéland zlatý hattrick?

Dvacet zemí, žádný nováček. Devátý světový šampionát v historii se poprvé koná mimo tradiční velmoci.

Poprvé v Asii.

Ne, Česko na něm opět nestartuje, jeho naděje na účast mezi ragbyovou elitu je vzdálená jako země od slunce.

Mistrovství světa se koná jednou za čtyři roky a vždy v lichých letech, aby nekonkurovalo MS ve fotbale a letním olympijským hrám, což jsou společně s MS v ragby největší sportovní akce planety vůbec.

Na závěrečném turnaji startuje opět dvacet zemí rozdělených do čtyř skupin po pěti, do play off postupují dva nejlepší z každé skupiny.

Dvanáct národních mužstev včetně pořadatelského Japonska si účast zajistilo svými výsledky už na minulém šampionátu v roce 2015 v Anglii. V kvalifikaci se hrálo jen o osm míst.

Z africké kvalifikace vzešla Namibie, z americké Spojené státy a Uruguay, z evropské Rusko a z oceánské Fidži s Tongou.

Mezikontinentální baráž ovládla Samoa, která jako třetí nejlepší tým oceánské zóny porazila dvakrát jasně Německo, druhý tým evropské kvalifikace.

Němci pak měli nárok ještě na další šanci, před měsícem na dvanáctidenním turnaji v Marseille však skončili druzí za Kanadou, mezi poraženými byly i Keňa a Hong Kong.

Los základní skupin se uskutečnil už na jaře 2017 v Kjótu, mezi nasazenými byly podle pořadí ve světovém žebříčku Nový Zéland, Anglie, Austrálie a Irsko. V druhém koši pak Skotsko, Francie, Jižní Afrika a Wales.

Až do třetího spadla Argentina, takže právě její jméno budilo v osudí největší napětí.

Skupinu smrti nakonec „odnesla“ Anglie s Francií, na postup do čtvrtfinále jsou tak tři silní kandidáti, v ostatních skupinách jsou vždy dva velcí favorité. To však neznamená, že například domácí Japonci nemohou překvapit Iry či Skoty.

Anglie měla smůlu na los už na minulém šampionátu, kdy jako hostitel vyfasovala Austrálii s Walesem a do čtvrtfinále neprošla. Tenkrát to bylo velké pozdvižení.

Zahajovací zápas 20. září obstará domácí Japonsko proti Rusku. O den později se hraje jeden ze šlágrů základních skupin Nový Zéland - Jihoafrická republika. Ta je jedna ze dvou reprezentací, která v roce 2018 dokázala hegemona porazit. Tím druhým bylo v říjnu Irsko.

Rovněž už 21. září se hraje klíčový souboj skupiny C mezi Francií a Argentinou. Anglie má na úvod lehčí zápasy s Tongou a Spojenými státy, pak vyzve Argentinu a na závěr ve šlágru Francii.

Japonci pro šampionát připravili dvanáct stadionů.

Zahajovací zápas, dvě čtvrtfinále a souboj o bronz patří nádherné padesátitisícové aréně Ajinomoto v Chofu na předměstí Tokia.

Obě semifinále a finále hostí Jokohama, na stadionu pro sedmdesát tisíc diváků se hrálo finále fotbalového šampionátu v roce 2002. Fotbal se tenkrát hrál v Oitě, které připadly zápasy ve skupině i dvě čtvrtfinále.

Dějiště zápasů pořadatelé vybrali po celé zemi. Ve třech městech se hraje na jihu na ostrově Kjúšú, osm měst pro šampionát leží na největším ostrově Honšú a hrát se bude i na severu v Sapporu, které leží na ostrově Hokkaidó.

Program MS v ragby

Pátek 20. září 2019

Skupina A Japonsko - Rusko (12.45)

Sobota 21. září 2019

Skupina D Austrálie - Fidži (6.45)

Skupina C Francie - Argentina (9.15)

Skupina B Nový Zéland - Jižní Afrika (11.45)

Neděle 22. září 2019

Skupina B Itálie - Namibie (7.15)

Skupina A Irsko - Skotsko (9.45)

Skupina C Anglie - Tonga (12.15)

Pondělí 23. září 2019

Skupina D Wales - Gruzie (12.15)

Úterý 24. září 2019

Skupina A Rusko - Samoa

Středa 25. září 2019

Skupina D Fidži - Uruguay (7.15)

Čtvrtek 26. září 2019

Skupina B Itálie - Kanada (9.45)

Skupina C Anglie - USA (12.45)

Sobota 28. září 2019

Skupina C Argentina - Tonga (6.45)

Skupina A Japonsko - Irsko (9.15)

Skupina B Jižní Afrika - Namibie (11.45)

Neděle 29. září 2019

Skupina D Gruzie - Uruguay (7.15)

Austrálie - Wales (9.45)

Pondělí 30. září 2019

Skupina A Skotsko - Samoa (12.15)

Středa 2. října 2019

Skupina C Francie - USA (9.45)

Skupina B Nový Zéland - Kanada (12.15)

Čtvrtek 3. října 2019

Skupina D Gruzie - Fidži (7.15)

Skupina A Irsko - Rusko (12.15)

Pátek 3. října 2019

Skupina B Jižní Afrika - Itálie (11.45)

Sobota 5. října 2019

Skupina D Austrálie - Uruguay (7.15)

Skupina C Anglie - Argentina (10.00)

Skupina A Japonsko - Samoa (12.30)

Neděle 6. října 2019

Skupina B Nový Zéland - Namibie (6.45)

Skupina C Francie - Tonga (9.45)

Úterý 8. října 2019

Skupina B Jižní Afrika - Kanada (12.15)

Středa 9. října 2019

Skupina C Argentina - USA (6.45)

Skupina A Skotsko - Rusko (9.15)

Skupina A Wales - Fidži (11.45)

Pátek 11. října 2019

Skupina D Austrálie - Gruzie (12.15)

Sobota 12. října 2019

Skupina B Nový Zéland - Itálie (6.45)

Skupina C Anglie - Francie (10.15)

Skupina A Irsko - Samoa (12.45)

Neděle 13. října 2019

Skupina B Nambie - Kanada (5.15)

Skupina C USA - Tonga (7.45)

Skupina D Wales - Uruguay (10.15)

Skupina A Japonsko - Skotsko (12.45)

Sobota 19. října

čtvrtfinále

vítěz C - druhý D (9.15)

vítěz B - druhý A (12.15)

Neděle 20. října 2019

vítěz D - druhý C (9.15)

vítěz A - druhý B (12.15)

Sobota 26. října 2019

semifinále (10.00)

Neděle 27. října 2019

semifinále (10.00)

Pátek 1. listopadu

O třetí místo (10.00)

Sobota 2. listopadu

Finále (10.00)