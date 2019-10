Skotové splnili povinnost a těší se na zápas o všechno. Proti Japoncům

Dalších 6 fotografií v galerii Skotská mlýnová spojka George Horne skóruje proti Rusku, marně ho stíhá zadák Vasil Artěmjev. | foto: Reuters

dnes 11:31

Bude to pravé vyvrcholení základních skupin na ragbyovém mistrovství světa v Japonsku. Skotsko se po úvodní porážce od Irů zmátořilo, po výhře nad Samou (34:0) zvládlo i další zápas s nulou, smetlo Rusko 61:0 a v neděli si to v přímém souboji o postup do čtvrtfinále rozdá proti domácí senzaci. V dalším středečním utkání Argentina zdolala USA 47:17.

Skotsko, Japonsko a Irsko. Do čtvrtfinále postoupí jen dva. Irové hrají se Samou, která je zatím zklamáním šampionátu. Skotsko vyzve domácí Japonce, kteří dosud všechna tři utkání vyhráli. Ale vyhráno nemají. MS v ragby 2019 Program a výsledky Japonci mají před Skotskem čtyřbodový náskok, který soupeř smaže vítězstvím. Ale jakmile Japonci prohrají o sedm a méně bodů, čímž získají bonusový bod, Skotové je nedostihnou. Bonus by pak potřebovali i Skotové: ke čtyřem bodům za výhru musí položit čtyři a více pětek. Pro zjednodušení složité situace: pokud Skotsko a Japonsko budou mít v tabulce stejně bodů, postupují Skotové díky lepšímu vzájemnému utkání. Skotsko - Rusko 61:0 (21:0) Devět pětek po krásných akcích, další dvě v závěru odvolané kvůli technické chybě, kdy ve vyložené šanci šla přihrávka nechtěně a těsně dopředu. Rusové při své druhé účasti na mistrovství světa už dohráli: čtyři porážky, dali jen devatenáct bodů, 160 inkasovali. Podle předpokladů byli outsiderem turnaje. Nejlíp zahráli hned na úvod, v zahajovacím utkání celého šampionátu trápili nervozitou trpící Japonce (10:30). Devět bodů nadělili Samoe (9:34), proti Irům a naposledy ani proti Skotům neskórovali vůbec. Tabulka skupiny A Tým Z V R P S B 1. Japonsko 3 3 0 0 87:41 14 2. Irsko 3 2 0 1 74:22 11 3. Skotsko 3 2 0 1 98:27 10 4. Samoa 3 1 0 2 53:81 5 5. Rusko 4 0 0 4 19:160 0 Argentina - USA 47:17 (19:5), sestřih utkání Na šampionátu dohrála i Argentina. Čtyři zápasy ve skupině, jen dvě výhry a domů. Nepřežila skupinu smrti, i tak je to překvapení. Rozhodl už první zápas proti Francii. Argentinci nezvládli první půli, velké manko sice pak dohnali, skóre otočili, ale kopem v závěru podlehli o dva body. Povinná výhra nad Tongou jim zachovala naději, o kterou přišli v rozhodujícím duelu proti Anglii. Většinu zápasu museli hrát ve čtrnácti bez vyloučeného Lavaniniho. Poslední duel ve skupině sehráli Argentinci proti USA, zápas o čest zvládli, položili sedm pětek a třetím místem ve skupině si zajistili účast na příštím mistrovství světa ve Francii 2023. Tabulka skupiny C Tým Z V R P S B 1. Anglie 3 3 0 0 119:20 15 2. Francie 3 3 0 0 79:51 13 3. Argentina 4 2 0 2 106:91 11 4. Tonga 3 0 0 3 36:86 1 5. USA 3 0 0 3 33:125 0