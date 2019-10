Kvůli tajfunu se ruší zápasy, ragbyový šampionát ztratil regulérnost

Na tu situaci byli připravení, ale doufali, že k ní nedojde.

Mezinárodní ragbyová unie (IRB) už před turnajem rozhodla, že pokud se kvůli počasí zápas neodehraje, tak bude zrušen bez náhrady a do tabulky se zapíše skóre 0:0 a každý z týmů dostane dva body.

„Priorita je bezpečnost,“ prohlásil ředitel turnaje Alan Gilpin. „Pro fanoušky, pro pořadatele, pro dobrovolníky, prostě pro všechny.“

Tajfun se podle předpovědí blíží k pobřeží do oblasti Tokia a Jokohamy, kde se všechna tři utkání v sobotu a v neděli mají hrát. Má jít o největší bouři v tamní oblasti, může způsobit škody v dopravě, dodávek elektřiny atd.

Anglie proti Francii, vrcholný zápas skupiny C, souboj o první příčku. Jeho zrušení není pro vývoj turnaje až tak zásadní, obě evropské velmoci si s předstihem zajistily postup do čtvrtfinále.

Z rozhodnutí direktoriátu do něj půjdou Angličané z první příčky proti druhému v pořadí skupiny D (Austrálie) a Francouzi z druhého místo proti vítězi skupiny D (Wales). V případě výhry Francie by pořadí bylo opačné.

Tabulka skupiny C po zrušení zápasu Anglie - Francie Tým Z V R P S B 1. Anglie 4 3 1 0 119:20 17 2. Francie 4 3 1 0 79:51 15 3. Argentina 4 2 0 2 106:91 11 4. Tonga 3 0 0 3 36:86 1 5. USA 3 0 0 3 33:125 0

Nejvíc je však bita Itálie. Zrušením utkání proti Novému Zélandu přišla o naději na postup, její hráči i fanoušci o zápas proti nejslavnějšímu reprezentačnímu mužstvu planety.

I když by byla outsiderem a Allblacks obrovským favoritem, úplně bez šance by nebyla. V případě senzačního vítězství by Italové mohli největšího adepta na zlato ve skupině vyřadit a sami projí do vyřazovacích bojů.

Tabulka skupiny B po zrušení zápasů N. Zéland - Itálie Tým Z V R P S B 1. Nový Zéland 4 3 1 0 157:22 16 2. Jižní Afrika 4 3 0 1 185:36 15 3. Itálie 4 2 1 1 98:78 12 4. Namibie 3 0 0 3 34:175 0 5. Kanada 3 0 0 3 14:177 0

„Uvědomuje si, že fanoušci Anglie, Francie, Nového Zélandu a Itálie jsou zklamáni. Ale věříme, že tohle rozhodnutí ocení, jde o jejich bezpečnost. Ta musí být na prvním místě,“ prohlásil Gilpin.

Největší zásah do regulérnosti šampionátu by však přišel s rozhodnutím zrušit nedělní souboj domácích Japonců proti Skotsku.

Pořadatelská země zatím na hřišti šokovala, je bez ztráty bodu a míří poprvé v historii do čtvrtfinále. Ale v případě porážky se Skotskem by o postup mohla přijít. Naopak Skotové potřebují Japonce porazit, aby pro ně turnaj neskončil.

Tabulka skupiny A před zrušením zápasu Skotsko - Japonsko Tým Z V R P S B 1. Japonsko 3 3 0 0 87:41 14 2. Irsko 3 2 0 1 74:22 11 3. Skotsko 3 2 0 1 98:27 10 4. Samoa 3 1 0 2 53:81 5 5. Rusko 4 0 0 4 19:160 0

Fanoušci sice dostanou zpátky peníze za vstupenky, ale zážitek z vrcholných zápasů jim to nenahradí.

„Je to k smíchu, na druhé straně pobřeží je všechno v pořádku. Od vás je to naprostý nedostatek respektu k lidem, kteří se do Japonska za ragby vydali,“ bouří se jeden z francouzských fanoušků v diskuzi pod oznámením ředitele Gilpina.

„Nepochopitelné. Pořádáme mistrovství světa v ragby v Japonsku během tajfunové sezony. Mistrovství světa v atletice v Kataru uprostřed léta a divíme, že je tam horko a závodníci kolabují. Takže příští zimní olympijské hry na Sahaře?“ rýpl si další.

Od šéfů turnaje je to nešťastné rozhodnutí, i když bylo vyřčeno dopředu. Stačilo utkání přeložit na jiné stadiony, případě odložit o den. Stejně se turnaj hraje dlouhých šest týdnů a zásah do programu by neměl mít vážný dopad.

Co když budou pořadatelé nuceni rušit utkání vyřazovací fáze?