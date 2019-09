Itálie si podala Kanadu a na ragbyové mistrovství světa je nejúspěšnější

Itálie - Kanada 48:7 (17:0), sestřih utkání

Na pohled to byl krásný zápas, Italové ladně pronikali kanadskou obranou, do brankoviště donesli míč celkem šestkrát, plus jedna pětka byla trestná.

První dvě pětky položili v úvodu zápasu, další až po přestávce. Soupeři dovolili první body až za stavu 36:0, kdy už bylo rozhodnuto.

„Dnes večer si zasloužíme pár drinků,“ říkal pobaveně italský kapitán Dean Budd. „Hodně úsilí jsme vynaložili do prvních dvaceti minut, abychom dali co nejvíc bodů a zbavili se tlaku.“

Italové mají po dvou zápasech deset bodů, z nichž dva jsou bonusové za víc než čtyři položené pětky v utkání. Tím, že jako jedni z mála odehráli už dvě utkání, jsou na turnaji nejúspěšnější. Během čtvrtka se ke stejné bilance dostane i Anglie.

V prvním zápase Italové porazili Namibii 47:22 a dalším přesvědčivým vítězstvím nad Kanadou se naladili na střety s giganty. O postup do čtvrtfinále, čili o velkou senzaci se budou snažit proti Jihoafrické republice, případně pak proti

Novému Zélandu. Papírově jejich šance velké nejsou.

Kanada patří k největším outsiderům na šampionátu, v posledních pěti sedmi letech výkonnost národní mužstva klesla. S Namibií si to rozdá o čtvrté místo ve skupině. Itálie skončí nejhůř třetí, čímž si zajistí účast na příštím mistrovství světa 2023 ve Francii.