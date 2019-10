Létající Fidžijci nadchli útočným ragby, sedmi pětkami zničili Gruzii

Gruzie - Fidži 10:45 (3:7)

Fidži po minulé blamáži s Uruguayí muselo vyhrát, nejlépe s bonusovým bodem za čtyři a více pětek. A zároveň nedovolit soupeři žádný bonus v podobě porážky o sedm a méně bodů.

To se povedlo. Fidžijci předvedli jeden ze svých nejlepších výkonů v historii mistrovství světa, položili sedm pětek a s největší pravděpodobností si zajistili nejhůř třetí místo ve skupině. To je důležité proto, že zaručuje účast na příštím šampionátu 2023 ve Francii.

Rozhoďte míč na útok a běžte se radovat. Gruzínci nedokázali zastavovat a skládat především obě křídla Radradru a Tuisovu. Jejich rychlost a průraz byly mimořádné.

Skvěle je doplňoval režisér na útokové spojce Volavola a zadák Murimurivala, černou práci odvedli Naycalevu a Botia hrající na tříčtvrtkách.

Gruzínci se k rojové hře nedostali, protivníci z Fidži brzy pochopili, že jak jen to půjde, chce to poslat míč do útoku.

Největší hvězdou byl Radradra, autor dvou pětek, jenž se zároveň podílel na dalších třech akcích, které vedly k položení do gruzínského brankoviště.

Poločas byl jen 7:3, krátce po pauze Fidžijci položili dvě pětky, utrhli se na 17:3, ale rozhodnuto nebylo. Legendární gruzínský rojník Mamuka Gorgodze se totiž vzápětí probil do brankoviště a díky následnému kopu zadáka Matiašviliho to bylo jen o sedm bodů.

Gorgodze hecoval spoluhráče k obratu, ale ten Fidži nedovolilo. Naopak, od 60. do 69. minuty předvedlo další smrtící útoky.

Ve zbývajícím utkání Fidži hraje s Walesem, Gruzie proti Austrálii. Nelze očekávat, že proti favoritům zabodují, i když šampionát v Japonsku už několik překvapení nabídl.