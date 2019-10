Ragbyový náklaďák z Fidži. Radradra už ve zlatém dole dřít nemusí

Pro Fidži to byl proti Gruzii „existenční“ zápas. Muselo vyhrát, aby turnaj pro výběr souostroví z Jižního Pacifiku neskončilo totální blamáží.

Semi Radradra Turagasoli Waqavatu, jak zní celé jeho jméno, vzal souboj do svých rukou. Doslova. S šiškou v jedné ruce byl nezastavitelný.

Dvakrát se probil do brankoviště, u dvou pětek měl asistenci a u další byl součástí akce, která vedla k položení. Na současném šampionátu se ještě nestalo, aby jediný hráč takovým způsobem ovlivnil výkon mužstva a zasloužil se o vítězství (45:10).

„Hlavně bych chtěl poděkovat týmu za dnešní výkon a také gruzínskému soupeři za skvělý a těžký zápas,“ řekl Radradra v televizním rozhovoru.

„Moc jsem si to užil. Hlavně proto, že jsme vyhráli, ale pořád nás čeká ještě jedno utkání.“

Fidži šlo do souboje se dvěma porážkami od Austrálie a také od Uruguaye, což je jedna z největších senzací letošního šampionátu v Japonsku.

Díky vítězství 45:10 s bonusovým bodem udělalo rozhodující krok ke třetí příčce ve skupině. Ta je důležitá proto, že zaručuje účast na příštím mistrovství světa 2023 ve Francii.

Fidži by tak nemuselo do kvalifikace, která pro tamní unii představuje obrovskou finanční zátěž. Spousta reprezentantů působí v Evropě a jejich cesty do Oceánie jsou nákladné.

Radradra nastupuje druhým rokem ve francouzské nejvyšší soutěži. Od ledna 2017 byl v Toulonu, po roce přestoupil do Bordeaux.

Do Evropy se vydal po čtyřech letech v rugby league, což je třináctkové ragby, trochu odlišné od klasického patnáctkového. Za australský klub Parramatta Eels v 94 zápasech skóroval dvaaosmdesátkrát. Byl hvězdou, i v rugby league mohl využít svou rychlost, tvrdost, průraz obranou.

Přitom původně vzešel z klasického ragby. Fidži reprezentoval v roce 2011 na mistrovství světa do 20 let a hrál i sedmičkové ragby. Pak přešel do rugby league do Austrálie, kde si ho vyhlédli zástupci z Francie.

V klubu nastupuje na pozici číslo 13, tzv. tříčtvrtce. Ale trenér národního mužstva John McKee chtěl do sestavy dostat i Waiseu Nayacalevu, proto našel pro Radradru pozici na křídle. A na ní proti Gruzii zářil.

„Semi je hráčem světové třídy,“ řekl kouč McKee po utkání. „A proti Gruzii svou kvalitu ukázal.“

S šiškou v ruce uběhl celkem 177 metrů, což je nejlepší individuální výkon na šampionátu. Gruzínci mu nestačili rychlostně a v kontaktech ho nedokázali skládat. Výška 190 centimetrů, kolem 100 kilogramů váhy a sprintérské schopnosti takřka na úrovni specialistů na sto metrů na olympiádě.

I proto se mu přezdívá „Semi Trailer“, náklaďák.

„Jakmile se dostanou za obranu, je těžké je zastavit. V otevřené hře jsou nejlepší na světě,“ řekl o fidžijském útoku Milton Haig, kouč Gruzie.

Radradra byl z útočníků nejlepší. Skvěle si rozuměl s druhým křídlem Toisuvou, často přebíhali k sobě z druhé strany hřiště, čímž soupeře v útoku přečíslovali.

„Trenér nám dal volnost, nám se dařilo a dokázali jsme toho využít,“ pochvaloval si Radradra.

Pochází z vesničky Somosomo z menšího z fidžijských ostrovů Taveuni. Než se začal živit jako profesionální ragbista, pracoval ve zlatém dole a také vlastnil kávové plantáže. Všechno pak změnila nominace do národního mužstva na mistrovství světa do 20 let.

Dál už to znáte. Čtyřleté angažmá v Austrálii, z ní cesta do Evropy a na mistrovství světa v Japonsku.

Proti Gruzii položil své první dvě pětky na turnaji, proti Austrálii ani Uruguayi se bodově neprosadil. Svou bilanci může vylepšit ještě v souboji proti favorizovanému Walesu.