Program a výsledky mistrovství světa v alpském lyžování ve Švédsku

Potřetí se nejlepší alpští lyžaři z celého světa sjíždí do švédského střediska. Aare, tradiční zastávka Světového poháru, hostilo mistrovství světa poprvé už v roce 1954.

O více než padesát let později zde zazářila Šárka Strachová, která se stala mistryní světa ve slalomu.

Teď budou ale čeští fanoušci spoléhat především na rychlostní disciplíny s Ester Ledeckou. Olympijská vítězka ze super-G startuje na druhém MS - před dvěma lety debutovala ve Svatém Mořici.

Objevit by se měla ve sjezdu, obřím slalomu, super-G a alpské kombinaci.

„Spokojený budu s výsledkem do patnáctého místa v jakékoliv z disciplín. Lednový program Ester jsme se rozhodli podřídit až do mistrovství světa pouze lyžování. Počasí a okolnosti k nám nebyly vždy tak vstřícné, jak bychom si přáli, ale výsledky do patnáctky jsou reálnými cíli, kterých by Ester na šampionátu měla dosáhnout,“ uvedl lyžařský trenér Ledecké Tomáš Bank.

Kdo další je kromě Ledecké v české nominaci?

Po zranění se vracející Kryštof Krýzl, ženská jednička v technických disciplínách Gabriela Capová nebo šestnáctý muž olympijské kombinace Ondřej Berndt.

V Aare se bude závodit v jedenácti disciplínách. Celý šampionát zahájil v úterý 5. února závod v superobřím slalomu žen. Během závěrečného víkendu se poté rozdají medaile nejlepším slalomářkám a slalomářům.

Před dvěma lety na MS ve Švýcarsku startovalo 13 českých reprezentantů. Nominační kritéria si země určují sami. Česká republika může do každé disciplíny vyslat čtyři zástupce.

Celkem organizátoři očekávají, že do dějiště během dvou týdnů zavítá na více než 600 sportovců ze 65 zemí.

Program MS v Aare

Pondělí 4. února

sjezd trénink, ženy

Úterý 5. února

super-G, ženy

Středa 6. února

sjezd trénink, ženy

super-G, muži

Čtvrtek 7. února

sjezd trénink, ženy

sjezd trénink, muži

Pátek 8. února

alpská kombinace sjezd, ženy

alpská kombinace sjezd trénink, muži

alpská kombinace slalom, ženy

Sobota 9. února

sjezd, muži

Neděle 10. února

sjezd, ženy

Pondělí 11. února

10.00 kvalifikace obří slalom, 1. kolo, ženy

11.00 alpská kombinace sjezd, muži

13.00 kvalifikace obří slalom, 2. kolo, ženy

14.30 alpská kombinace slalom, muži

Úterý 12. února

16.00 týmový závod, muži i ženy

Čtvrtek 14. února

10.00 kvalifikace obří slalom, 1. kolo, muži

13.30 kvalifikace obří slalom, 2. kolo, muži

14.15 obří slalom, 1. kolo, ženy

17.45 obří slalom, 2. kolo, ženy

Pátek 15. února

10.00 kvalifikace slalom, 1. kolo, ženy

13.00 kvalifikace slalom, 2. kolo, ženy

14.15 obří slalom, 1. kolo, muži

17.45 obří slalom, 2. kolo, muži

Sobota 16. února

10.00 kvalifikace slalom, 1. kolo, muži

11.00 slalom, 1. kolo, ženy

13.30 kvalifikace slalom, 2. kolo, muži

14.30 slalom, 2. kolo, ženy

Neděle 17. února

11.00 slalom, 1. kolo, muži

14.30 slalom, 2. kolo, muži

Pozn.: Časy jsou uvedeny v SEČ.