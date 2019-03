Mistrovství světa v biatlonu ve Švédsku: kompletní program

Z biatlonového stánku je to až pohádkový pohled.



Přilehlé padesátitisícové městečko Östersund se rozkládá na břehu pátého největšího švédského jezera Storsjön, v dáli je vidět i stadion fotbalového klubu, který v minulé sezoně zazářil v evropských pohárech.

To vše pod čerstvou pokrývkou sněhu – takové jsou kulisy pro nadcházející biatlonový šampionát.

Už v roce 1970 se zde konalo mistrovství světa, druhé pak v roce 2008 a třetí nyní. Östersund v minulosti čtyřikrát kandidoval také na pořádání olympijských her, zatím vždy neúspěšně.

Do Světového poháru se zapojil v roce 1989 a od té doby patří k nejčastějším místům, kde se slavný seriál koná. Od roku 2008 Östersund obstarává každoroční výkop Světového poháru (vyjma letošního roku, kdy pořádá mistrovství světa) – hlavně díky své příhodné poloze a jistotě sněhu na konci listopadu.

V roce 2014 prošel areál velkou rekonstrukcí, postavila se tribuna pro 6 tisíc lidí, k tratím je přístup v podstatě neomezený. Místní závodiště patří spíše k těm rychlejším, střelnice pak často k nepředvídatelnějším. Vítr zde mnohdy hraje významnou roli.

Březnový světový šampionát zahájí smíšené štafety, pokračovat bude sprinty, stíhacími a vytrvalostními závody. Premiéru si poté na mistrovství světa odbude smíšená štafeta dvojic, následovat budou štafety mužů a žen a šampionát uzavřou hromadné závody.

Čechům se v Östersundu v posledních letech daří.

Vítězila zde Gabriela Koukalová, na stupních vítězů už stáli i Ondřej Moravec, Veronika Vítková, Michal Šlesingr nebo současný kouč mužů Zdeněk Vítek.

Summa summarum, od sezony 2011/2012 neodjížděli Češi z Östersundu s prázdnou, získali celkem dvanáct umístění na stupních vítězů.

Jak dopadnou v březnu?

Program a výsledky MS v Östersundu

Čtvrtek 7. března

Smíšená štafeta: 1. Norsko (Röiselandová, Eckhoffová, J. T. Bö, Christiansen) 1:17:41,4 (0 trest. okruhů + 7 dobíjení), 2. Německo (Hinzová, Herrmannová, Peiffer, Doll) -13,1 (0+9), 3. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Hofer, Windisch) -1:09,6 (0+14), 4. Rusko -1:32,4 (0+8), 5. Švédsko -1:35,3 (0+10), 6. ČR (Vítková, Davidová, Moravec, Krčmář) -1:51,3 (0+3), 7. Ukrajina -2:27,2 (0+10), 8. Francie -2:41,2 (0+15), 9. Polsko -2:48,8 (0+4), 10. Finsko -2:53,2 (0+5).

Pátek 8. března

Sprint ženy: 1. Kuzminová (SR) 22:17,5 (1 trest. okruh), 2. Tandrevoldová (Nor.) -9,7 (0), 3. Dahlmeierová (Něm.) -12,6 (0), 4. Öbergová -13,2 (1), 5. Brorssonová (obě Švéd.) -21,7 (1), 6. Herrmannová (Něm.) -23,9 (2), 7. Davidová (ČR) -26,5 (1), 8. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -31,4 (1), 9. Eckhoffová (Nor.) -32,6 (2), 10. Wiererová (It.) -33,2 (2), ...38. Vítková -1:42,0 (2), 59. Puskarčíková -2:32,3 (2), 71. Charvátová (všechny ČR) -2:56,8 (4).

Sobota 9. března

Sprint muži: 1. J. T. Bö (Nor.) 24:37,6 (1 trest. okruh), 2. Loginov (Rus.) -13,7 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -16,5 (0), 4. Pidručnyj (Ukr.) -16,8 (0), 5. Desthieux -24,8 (0), 6. M. Fourcade (oba Fr.) -32,5 (0), 7. Bjöntegaard (Nor.) -34,8 (0), 8. Lesser -44,7 (0), 9. Peiffer (oba Něm.) -47,3 (1), 10. Weger (Švýc.) -49,8 (0), ...30. Krupčík -1:48,7 (1), 44. Krčmář -2:08,6 (2), 65. Štvrtecký -2:48,1 (3), 92. Moravec (všichni ČR) -4:09,4 (3).

Neděle 10. března

Stíhací závod ženy: 1. Herrmannová (Něm.) 31:45,9 (2 tr. okruhy), 2. Eckhofová (Nor.) -31,4 (2), 3. Dahlmeierová (Něm.) -31,6 (1), 4. Röiselandová (Nor.) -1:35,0 (4), 5. Öbergová (Švéd.) -1:35,0 (5), 6. Kuzminová (SR) -1:41,3 (7), 7. Brorssonová (Švéd.) -1:47,2 (4), 8. Tandrevoldová (Nor.) -2:01,2 (4), 9. Pavlovová (Rus.) -2:14,3 (1), 10. Vittozziová (It.) -2:32,2 (6), ...13. Davidová -2:45,0 (6), 16. Vítková -3:01,5 (2), 41. Puskarčíková (všechny ČR) -5:16,4 (4).

16.30 Stíhací závod muži

Úterý 12. března

15.30 Vytrvalostní závod ženy

Středa 13. března

16.10 Vytrvalostní závod muži

Čtvrtek 14. března

17.10 Smíšená štafeta dvojic

Sobota 16. března

13.15 Štafeta ženy

16.30 Štafeta muži

Neděle 17. března

13.15 Hromadný závod ženy

16.00 Hromadný závod muži