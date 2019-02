Sjezd v Aare ovládla Štuhecová, Vonnová má bronz. Ledecká sedmnáctá

Kvůli obavám z nepříznivého počasí pořadatelé trať sjezdu v Aare zhruba o 500 metrů zkrátili, Štuhecová ji projela v čase 1:01,74. Start se nacházel hned nad prudkou pasáží, závodnice už po pár vteřinách frčely rychlostí 100 kilometrů v hodině.



Sjezd žen na MS v Aare Podrobná reprotáž

Slovinská lyžařka už před závodem patřila do okruhu užších favoritek. Vždyť ve sjezdu v sezoně triumfovala ve Val Gardeně, v Cortině d’Ampezzo pak brala druhé a třetí místo a v průběžném pořadí Světového poháru své oblíbené disciplíny je třetí.

Na rozdíl od Rakušanek Schmidhoferové (devátá) a Siebenhoferové (sedmá) či Italky Goggiaové (patnáctá) svůj status potvrdila i na mistrovství v Aare. Obhajobou titulu napodobila Švýcarku Marii Walliserovou, které získala dvě zlata po sobě v letech 1987 a 1989.

„Jsem ráda, že byly férové podmínky a mohla jsem ukázat, co umím. Jela jsem rychle,“ libovala si Slovinka.



Štuhecová šla okamžitě po startu o čtyři desetiny do vedení, tratí projížděla bezchybně, elegantně a v ideální stopě. Především díky výborné úvodní pasáží do cíle dorazila s náskokem téměř půl vteřiny.



Až Corinne Suterová, startující s číslem 19, se jejímu času přiblížila a ukázala se jako největší soupeřka. Švýcarka se po celou dobu držela těsně za Slovinkou, v cíli za ní zaostala o 23 setin a k bronzu z úterního super-G přidala stříbro ze sjezdu.



Loučení s medailí na krku

Hlavní pozornost ale byla upřena na Lindsey Vonnovou, která se naposledy ve veleúspěšné kariéře, během níž posbírala 82 prvenství ve Světovém poháru, spustila po zasněženém svahu. Americká legenda si počínala skvěle, závěrečnou pasáží prolétla jako vítr a dala zapomenout na předchozí matné výkony v Aare. Třetím místem rozšířila svou medailovou sbírku z MS na sedm kousků, ve 34 letech se navíc stala nejstarší medailistkou z mistrovství světa.



„Musím přiznat, že jsem dnes byla snad nejvíc nervózní v životě,“ vyprávěla Vonnová. „Opravdu moc jsem chtěla skončit dobrým výsledkem. Toto je můj den, odevzdala jsem vše, co jsem mohla. Odsunula jsem nervy pryč a prostě jsem si to užila. Miluji rychlou jízdu, byl to perfektní den pro sjezd,“ dodala.



Ester Ledecká se ve sjezdu v aktuální sezoně představila posedmé a i po šampionátu v Aare zůstává jejím nejlepším výsledkem osmá příčka z Cortiny d’Ampezzo. Ve čtvrtek ve Švédsku sice zajela v tréninku pátý nejrychlejší čas, v ostrém závodě se ale tomuto umístění nepřiblížila.



Ledecká: Sedmnácté místo? S jízdou jsem spokojená, měla jsem z ní radost Rozhovor od našeho zpravodaje

Na úvodních mezičasech atakovala elitní desítku, pomalejší závěrečná pasáž ji však poslala na 17. místo se ztrátou sekundy a 17 vteřin. „Byl to takový sprint a rozhodovala každá maličkost. S jízdou jsem spokojená. Myslím, že jsem udělala všechno, jak jsem měla naplánované. Nevím, kde jsem ztratila nejvíc, ale celkově jsem s jízdou spokojená a měla jsem z toho radost,“ zhodnotila svůj výkon úřadující olympijská vítězka v super-G.

Právě touto disciplínou Ledecká šampionát zahájila - připsala si 27. místo. V pátek pak patnáctým místem v kombinaci zaznamenala svůj nejlepší výsledek na MS, ve svém posledním závodu v Aare skončila o dvě příčky hůře.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko) Ženy - sjezd: 1. Štuhecová (Slovin.) 1:01,74, 2. Suterová (Švýc.) -0,23, 3. Vonnová (USA) -0,49, 4. Vernierová (Rak.) -0,53, 5. Mowinckelová (Nor.) -0,59, 6. Delagová (It.) -0,62, 7. Siebnehoferová (Rak.) -0,64, 8. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,78, 9. Tipplerová a Schmidhoferová (obě Rak.) obě -0,81, ...17. Ledecká (ČR) -1,17.