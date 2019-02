Holdenerová obhájila titul z kombinace, Ledecká dojela patnáctá

Švýcarka Holdenerová se stala teprve šestou lyžařkou v historii, která obhájila titul mistryně světa v alpské kombinaci. Ve slalomu ještě na třetím mezičace jela totožně jako do té doby vedoucí Petra Vlhová, v cíli ji však o tři setiny předstihla.

„Sjezd tady v Aare mám opravdu ráda, cítila jsem se velmi sebejistě. A jsem opravdu šťastná, že jsem slalom nakonec zvládla o trochu rychleji než Petra,“ radovala se staronová mistryně světa.

Slovenská specialistka na slalom ale rozhodně smutnit nemusí. Po průběžném sedmém místu ze sjezdu potvrdila, že se jí v technických disciplínách daří a její stříbro je první slovenskou individuálních medailí v historii světových šampionátů.

Velmi vyrovnaný byl také souboj o bronz. Poslední pódiové umístění uhájila Norka Ragnhild Mowinckelová, která o čtyři setiny porazila nejrychlejší ženu sjezdu Ramonu Siebenhoferovou. Přestože se Rakušanka specializuje na rychlostní tratě, ve slalomu se vypjala ke skvělé jízdě a k medaili jí scházel krůček.

Také Ester Ledecká předvedla velmi agresivní výkon a ač točivé technické disciplíny příliš netrénuje, se slalomem se vypořádala obstojně, na nejrychlejší Kanaďanku Remmeovou, jenž brala senzační pátou příčku, v něm ztratila 2,60 sekundy.

„Mám hroznou radost, jak jsem to zvládla. Myslím, že to je dobrý výsledek,“ libovala si úřadující olympijská vítězka ze super-G.

Ledecká tak na mistrovství ve Švédsku potvrdila stoupající formu. Po 27. místě z nepovedeného úterního super-G na sebe upozorňovala stále rychlejšími tréninky a patnácté místo z kombinace je jejím nejlepším výsledkem na MS v kariéře.

Naopak Kateřina Pauláthová se ve své oblíbenější disciplíně nedokázala zvednout a skončila 23., tedy poslední ze všech závodnic, které absolvovaly obě části kombinace. Nenavázala tak na 17. místo z kombinace v Koreji.



Do druhé disciplíny kombinace nenastoupily například Švýcarka Suterová, Weiratherová z Lichtenštejnska nebo Američanka Vonnová.

Jak probíhala první část, sjezd?

Ledecká si na celkové patnácté místo zadělala především vydařeným sjezdem. V jejích silách bezpochyby bylo předvést rychlejší výkon, ale 14. místo se ztrátou vteřiny a 14 setin se ukázalo jako kvalitní výsledek.

Druhá česká reprezentantka Kateřina Pauláthová předstihla čtyři soupeřky a do slalomu šla z 31. pozice. „Měla jsem z toho stres celou noc, skoro jsem nespala,“ líčila Pauláthová.

Rakušanka Siebenhoferová, která si v aktuální sezoně podmanila dva sjezdy v Cortině d’Ampezzo, na oblíbené trati předvedla skvělý výkon, když druhou Slovinku Štuhecovou předstihla o jedinou setinu.

Norka Mowinckleová skončila s titěrnou ztrátou šesti setin třetí a pochvalovala si: „Proti tréninku jsem se cítila více namotivovaná a jsem opravdu spokojená s tím, co jsem předvedla.“ Bronz uhájila i v konečném pořadí.

Slovenka Vlhová vystoupala na sedmou pozici se ztrátou 72 setin a získala tak skvělou výchozí pozici, ze které se odrazila ke konečné druhé příčce. „Přijela jsem do cíle a věděla jsem, že už tu jsou dobré sjezdařky. Byla jsem opravdu ráda,“ sdělila Vlhová.

Se startovním číslem 1 se po trati spustila Američanka Vonnová. Majitelka sedmi medailí ze světových šampionátů svou jízdu s přehledem zvládla a dala zapomenout na ošklivý pád v úterním super-G. Vonnová se nakonec umístila na 8. příčce, ale do slalomu nenastoupila a bude se připravovat na nedělní sjezd, který bude jejím posledním závodem v kariéře.



Pořadatelé kvůli špatnému počasí posunuli začátek sjezdu o půl hodiny a trať také zkrátili na zhruba 1 650 metrů - start byl na stejné úrovni jako úterní super-G. A byť teploměr ukazoval přijatelných šest stupňů pod nulou, závodnice se většinou musely potýkat s hustým sněžením a horší viditelností.

Kvůli rozhodnutí šetřit síly na víkendové závody do boje nezasáhne suverénní vládkyně Světového poháru Američanka Shiffrinová. „Bylo to těžké rozhodnutí. Ale společně s týmem jsme usoudili, že start v kombinaci už by byl na mě moc. Měla bych veškerou energii soustředit na obří slalom a slalom,“ uvedla.