Zabystřan a Paulus uspěli na MS v Aare v kvalifikaci obřího slalomu

Po prvním kole kvalifikace, která se jela ve středisku Duved, vzdáleném osm kilometrů od mistrovského svahu, byl Paulus sedmý a Zabystřan o místo horší. Ve druhém kole si na rozbitější trati oba pohoršili, ale udrželi se mezi pětadvaceti přímo postupujícími. Zabystřan skončil třináctý a Paulus sedmnáctý.

Na startu kvalifikace bylo 120 závodníků a druhé kolo dokončilo 108 jezdců. Nejrychleji kvalifikační obří slalom zvládl domácí Axel Lindqvist.

Krýzl ve středu poprvé trénoval po pádu v tréninku sjezdu z minulého pátku a podle webu svazu by snad mohl do obřího slalomu a poté i do slalomu nastoupit. V obřím slalomu naopak bude chybět nemocný Ondřej Berndt.