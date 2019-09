Nádherné akce a šest pětek. Wales začal šampionát výhrou nad Gruzií

Výsledek skupiny D: Wales - Gruzie 43:14 (29:0), sestřih utkání

Od pátku se během čtyř dnů na šampionátu představilo šestnáct mužstev z dvaceti. Nový Zéland, Irsko, Austrálie, Francie, Anglie a v pondělí Wales potvrdily nejen role favoritů, ale i ambice na medaile.

K nim lze přiřadit ještě Jižní Afriku, která odehrála dobrý zápas proti Novému Zélandu. A odepsat nelze ani Argentinu, která těsně podlehla Francii.

Zklamáním byl výkon jen Skotska proti Irsku.

MS světa v ragby v Japonsku Výsledky a program zápasů

Wales proti snaživým Gruzíncům, nejlepšímu evropskému mužstvu kromě těch ze Six nations, rozhodl už v poločase.

Skóroval z první útočné akce, po čtvrthodině vedl 15:0 a v půli díky čtyřem položeným pětkám 29:0.

Když do sebe naráželi více než stokiloví rojníci, na první pohled to v poli vypadalo na vyrovnaný zápas. Ale jakmile Velšané rozhodili míč do útoku, soupeř je nestíhal zastavovat.

Přesné, prudké a dlouhé přihrávky, správně zvolený náběh do mezery mezi gruzínské útočníky. Wales na stadionu v Toyotě fanoušky bavil.

Po přestávce polevil, hrálo se na jeho polovině a Gruzínci využívali hrubé síly a dvakrát se protlačili do brankoviště.

Velšané na inkasovanou pětku pokaždé reagovali zvýšeným úsilím, přidali a skórovali.

Splnili roli favoritů, v neděli se o vítězství ve skupině D utkají s Austrálií. Pak je ještě čeká souboj s tvrdými Fidžany a na závěr základní části nastoupí proti outsiderovi z Uruguaye.

Gruzie na postup do čtvrtfinále nedosáhne, těžko porazí Austrálii. Ale proti Fidži bude bojovat o třetí příčku, která zaručuje přímý postup na příští mistrovství světa 2023, které hostí Francie.